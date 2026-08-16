Accidente
Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría
Péter Magyar ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas
A bordo del autobús viajaban "turistas polacos"
EP
Al menos doce personas han muerto y otra decena han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús co matrícula de Polonia en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar.
"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.
El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.
Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autobús viajaban "turistas polacos". El también vice primer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.
Fuente: El Periódico
- Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
- La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas
- Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni
- Taxistas de Sant Antoni lamentan el 'caos' tras el eclipse: 'El festival de música en la playa fue el remate
- Tensión en Benirràs por un yate muy cerca de los bañistas: 'Está muy próximo a las boyas y tira el ancla encima de la posidonia
- Galería: imágenes de la macrofiesta privada egipcia en sa Pedrera
- Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio 'muy poco romántico': 'Tenía la piel de gallina
- Nico, la protegida de Andy Warhol y cantante de The Velvet Underground que murió en Ibiza mientras circulaba en bicicleta