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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Israel anuncia la muerte de un supuesto alto cargo de Hezbolá en un ataque contra el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un presunto alto cargo del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque perpetrado en la víspera contra la localidad de Deir ez Zaharani, en el sur de Líbano.
Se trata de un hombre identificado como Abú Hasán Alaa, descrito como "alto comandante de la unidad 'Badir' de la organización terrorista Hezbolá", ha indicado en un comunicado un protavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El ataque de las fuerzas israelíes contra este muncipio de la goberanción libanesa de Nabatiyé ha tenido lugar este sábado, pese al acuerdo marco alcanzado entre las partes, además de Estados Unidos, el pasado junio, que contempla un alto el fuego.
Irán acusa a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia"
El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó este sábado a dos diplomáticos franceses de participar en una operación de "infiltración e injerencia" y advirtió al Gobierno de Francia de que deberá responder por las actividades de sus representantes en el país. El Ministerio informó en un comunicado de que detectó "la presencia ilegal de dos diplomáticos franceses en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso", según informó la agencia Tasnim.
Una ruta segura de navegación en Ormuz
Irán anunció este sábado que ha acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo y emitir una declaración conjunta. "Las conversaciones han registrado avances positivos durante las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, en una entrevista con la agencia iraní especializada en asuntos de defensa Defa Press.
Netanyahu acusa a Hizbulá de violar la tregua
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este sábado al grupo chií Hizbulá de violar el alto el fuego en el Líbano hiriendo de gravedad a tres de sus soldados, y agregó que "en represalia" atacaron el "cuartel general" que había ordenado la agresión y que contaba con civiles en su interior. "Esta mañana, Hizbulá violó el alto el fuego en el Líbano al atacar a nuestros soldados (...) El ataque de Hizbulá dejó a tres soldados gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron atacando el cuartel general terrorista de Hizbulá que ordenó el ataque", dijo en un comunicado.
Los ataques israelíes más letales en dos meses
Al menos once personas han muerto y 19 han resultado heridas desde el viernes por la noche en el sur de Líbano como consecuencia de una serie de ataques aéreos del Ejército israelí contra dos localidades de la gobernación de Nabatiye, los más letales desde mediados de junio. Los bombardeos han ocurrido sobre las localidades de Ansar, donde han muerto siete personas y dos han resultado heridas, y Deir el Zahrani, donde han fallecido otras cuatro y otras 17 han sufrido heridas de consideración, según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA. Lea aquí la noticia completa.
Tres pilotos de Irán fueron capturados por Qatar
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha anuciado este sábado que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante las primeras semanas de la guerra contra Estados Unidos e Israel y ha exigido a las autoridades qataríes el cumplimiento inmediato de sus obligaciones con el derecho internacional sobre los prisoneros, así como el comienzo inmediato de gestiones para su liberación. El comandante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado Mayor, el general Mohamad Bagherzade, ha confirmado que los tres pilotos fueron capturados en marzo, durante el comienzo de la respuesta iraní en la región a los ataques de Estados Unidos e Israel.
España urge a Israel a poner fin al asedio de colonos a familias palestinas en Qusra
España ha urgido a Israel a cumplir con sus obligaciones de potencia ocupante en Cisjordania y a poner fin al asedio a familias palestinas en la aldea de Qusra (Nablus, Cisjordania) por parte de colonos israelíes, según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
España ha condenado "enérgicamente" el asedio en Qusra, que continúa invadida por colonos israelíes desde que un grupo de radicales incursionara en territorio ocupado, y después de una operación del Ejército de Israel que no ha cambiado la realidad sobre el terreno.
Además, ha urgido a Israel a "impedir la violencia arbitraria e intimidación de los colonos contra los palestinos, a poner fin a su impunidad, a proteger la integridad física y los medios de vida de la población palestina bajo ocupación, según el derecho humanitario, y a acabar con todos los asentamientos en el territorio ocupado de Palestina, que son contrarios al derecho internacional".
Ascienden a nueve los muertos por ataques israelíes en dos localidades en el sur de Líbano
Al menos nueve personas han muerto este sábado como consecuencia de varios ataques aéreos perpetrados por el Ejército israelí sobre las localidades de Ansar y Deir el Zahrani, ubicadas en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, en el marco del incremento de los bombardeos israelíes sobre la zona pese al alto el fuego en vigor.
El Ministerio de Sanidad libanés ha publicado este sábado un balance oficial del ataque contra la localidad de Ansar, donde han muerto siete personas, entre ellas tres menores y dos mujeres, además de dejar otros dos civiles heridos. Por otro lado, otro ataque sobre Deir Zahrani ha dejado dos muertos y nueve heridos.
Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.
Líbano condena los recientes ataques aéreos israelíes sobre una localidad en el sur del país
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha instado al Ejército de Israel a cesar sus ataques sobre el sur de Líbano, que socavan los esfuerzos por consolidar la paz en la región, y ha condenado los recientes bombardeos en la localidad de Ansar y en el distrito de Nabatiye, que han dejado al menos siete personas muertas.
"La responsabilidad de lidiar con cualquier infraestructura militar, si existiera en territorios libaneses, recae exclusivamente en el Estado libanés, a través del Ejército y sus instituciones legítimas, y su existencia no otorga a Israel el derecho de invadir los territorios libaneses o de exponer a los civiles al peligro", ha criticado en un mensaje en redes sociales.
Salam ha denunciado que las siete personas que han muerto en el ataque israelí contra la localidad de Ansar no constituyen "infraestructura militar", mientras que las mujeres y los niños que perdieron la vida en el mismo tampoco eran "objetivos militares".
Al menos siete muertos y tres heridos por un ataque israelí en el sur de Líbano
Al menos siete personas han muerto y otras tres han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque aéreo israelí sobre la localidad libanesa de Ansar, ubicada en el distrito de Nabatiye, en la gobernación homónima (sur), pese al acuerdo de alto el fuego firmado en junio entre Líbano e Israel.
Los equipos de emergencia y rescate trabajaban ya para retirar los escombros y recuperar los cuerpos del edificio destruido, además de trasladar a las víctimas mortales a hospitales cercanos, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.
Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.
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