Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 285 la cifra de fallecidos y hay 354 desaparecidos por el seísmo

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 285 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Instalan puntos de expedición de documentos en zonas afectadas por el terremoto La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló este viernes puntos móviles de atención al público en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes para atender a las personas que perdieron su documentación por la catástrofe. "Varias sedes de la Registraduría colapsaron, tienen serias dificultades, pero seguimos trabajando para que la ciudadanía pueda acceder a sus documentos de identidad", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos. Este plan de acción busca "garantizar el derecho a la identificación de las personas" damnificadas y facilitar el acceso a los servicios de registro civil e identificación en los territorios que enfrentan las mayores consecuencias de la emergencia, que ya suma 285 fallecidos.

Más de 12.000 viviendas destruidas y 74.000 dañadas en el terremoto Felipe Toro es un trabajador informal en Manizales. Aquella ciudad ubicada unos 300 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia, se sacudió como una coctelera el pasado lunes. "El terremoto me cogió en una habitación y la casa quedó en pérdida total. No me han dejado entrar para ver si puedo sacar cosas. Salí sin pantalón y sin zapatos". A muchísimos les sucedió lo mismo. Toro es una de las 97.515 personas afectadas por el seísmo que mató a al menos 281 personas e hirió a 3.824. Todavía no se sabe sobre la suerte de 379 desaparecidos. Toro sabe que no sabe dónde ir, como otros tantos que quedaron a la intemperie. (Seguir leyendo)

Bomberos e ingenieros de Ecuador viajan a Colombia Treinta bomberos rescatistas y cinco ingenieros especializados en estructuras salieron este viernes desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Cali, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia. Los rescatistas y los expertos viajan en un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la aeronave que también movilizó en junio a otros bomberos y llevó ayuda humanitaria hacia Venezuela tras el doble terremoto.

285 muertos y 3.975 heridos Las autoridades de Colombia han elevado este viernes a más de 280 los muertos y a más de 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana. Concretamente, son 285 las personas que han perdido la vida y 3.975 las que han resultado heridas, cinco muertos y cinco heridos más que el balance de la última hora del jueves, mientras que restan 354 desaparecidos, según la estimación más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

Indra ayuda tras el terremoto de Colombia con drones, conectividad satelital y el análisis de imágenes con IA Indra ha comunicado este viernes que continúa colaborando con las autoridades colombianas mediante el despliegue de soluciones de conectividad, análisis de información e inspección sobre el terreno con el fin de socorrer a la población después de que un terremoto de 7,4 grados azotase hace cuatro días el Chocó y el Eje Cafetero. La compañía española cuenta con 3.150 empleados en Colombia, de los que 337 se encuentran en las zonas del seísmo. Indra ha contactado con todos ellos y ha comprobado que el desastre les ha afectado de manera "limitada", aunque algunos familiares y viviendas sí han resultado damnificados. Ninguno de los 16 centros de trabajo que Indra tiene en Colombia han sido dañados. En colaboración con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), equipos especializados de Indra en Colombia y España ya trabajan en el análisis de imágenes satelitales y el procesamiento de información mediante inteligencia artificial para apoyar la valoración de los desperfectos provocados.

ONU en Colombia: "El sismo ha afectado la zona con menos recursos y resiliencia del país" Con epicentro en la zona rural del Chocó, el sismo que sacudió Colombia este pasado lunes afectó a la población con "menos recursos y resiliencia" para afrontar sus consecuencias, según el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (ONU) del país, Nils Grede. "Esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud", aseguró Grede este jueves a EFE en la ciudad española de Barcelona (noreste) sobre el departamento del Chocó, el segundo más pobre del país, habitado por comunidades dispersas comunicadas mayoritariamente vía ríos o canales, lo que agrega un "desafío" logístico para los organismos humanitarios. El territorio, rico en biodiversidad y recursos, "estaba en un camino de desarrollo y tenía que ayudar a su población a salir de la pobreza", explica el representante de la ONU, quien lamenta que el terremoto y sus efectos supongan "un paso atrás" para la zona, ubicada al noroeste del territorio.

Suben a más de 280 muertos y 3.970 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia Las autoridades de Colombia han elevado este jueves a más de 280 muertos y 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana. Concretamente, son 281 las personas que han perdido la vida y 3.971 las que han resultado heridas, mientras que restan 379 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348. Respecto a las labores de rescate, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de sus efectivos es "seguir en la búsqueda de las personas atrapadas" bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes "se va agotando".

España moviliza un millón de euros en ayudas para afectados por el terremoto en Colombia España movilizó este jueves un millón de euros en ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes, con el objetivo de que los primeros suministros salgan de Bogotá esta misma noche y lleguen a las zonas damnificadas este viernes. El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó a EFE que la ayuda, puesta "de manera inmediata" a disposición de las autoridades colombianas, se está organizando este jueves en un almacén de Bogotá para su envío a las zonas afectadas.

Sube a 273 la cifra de fallecidos La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. Según el último informe nacional, el Instituto de Medicinal Legal (IML) ha recibido 250 cuerpos, de los cuales 227 ya fueron reconocidos y 189 entregados a sus familias. El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas. Tamayo detalló que hay 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados.