Crisis en Ceuta
Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que abandonaran de inmediato los establecimientos
EFE
Marruecos expulsó este sábado a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.
Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones" y advirtió a los periodistas de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.
EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.
Los equipos de EFE y TVE se encontraban en la zona para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.
Fuente: El Periódico
- Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
- Galería: imágenes de la macrofiesta privada egipcia en sa Pedrera
- Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
- El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni
- Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
- Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio 'muy poco romántico': 'Tenía la piel de gallina
- Desalojan a un acampado en el bosque del Puig de sa Creu al que denunciaron por el riesgo de incendio
- Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial