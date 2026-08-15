Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaTaxistas Sant AntoniPolicia Sant AntoniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que abandonaran de inmediato los establecimientos

Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín de Ceuta.

Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín de Ceuta. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Castillejos (Marruecos)

Marruecos expulsó este sábado a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones" y advirtió a los periodistas de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

Noticias relacionadas y más

Los equipos de EFE y TVE se encontraban en la zona para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
  2. Galería: imágenes de la macrofiesta privada egipcia en sa Pedrera
  3. Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
  4. El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni
  5. Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
  6. Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio 'muy poco romántico': 'Tenía la piel de gallina
  7. Desalojan a un acampado en el bosque del Puig de sa Creu al que denunciaron por el riesgo de incendio
  8. Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial

Tensión en Benirràs por un yate muy cerca de los bañistas: "Está muy próximo a las boyas y tira el ancla encima de la posidonia"

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

El Club Nàutic Sant Antoni concluye sus cursos de verano con la vista puesta en el Día de la Piragua

El Club Nàutic Sant Antoni concluye sus cursos de verano con la vista puesta en el Día de la Piragua

La SD Formentera se impone a la PE Sant Jordi y se lleva el derbi pitiuso

La SD Formentera se impone a la PE Sant Jordi y se lleva el derbi pitiuso

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

Vecinos atrapados en un edificio de Sant Antoni

¿Ibiza está masificada?: el vídeo de un ‘influencer’ sevillano que muestra la otra cara de la isla

¿Ibiza está masificada?: el vídeo de un ‘influencer’ sevillano que muestra la otra cara de la isla

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

Tracking Pixel Contents