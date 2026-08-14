Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaIncendio en IbizaAnimales en Ibiza
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 280 la cifra de fallecidos y hay 379 desaparecidos por el seísmo

El temblor deja además 3.970 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 280 personas fallecidas en el país, 3.970 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un menor migrante custodiado por la Guardia Civil salta al mar y escapa a nado en el puerto de Formentera
  2. EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
  3. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  4. Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol
  5. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  6. Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza
  7. Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle
  8. Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: "Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria"

Interceptadas 30 personas llegadas en patera esta madrugada a Formentera

Interceptadas 30 personas llegadas en patera esta madrugada a Formentera

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto
Tracking Pixel Contents