Al menos un muerto y una cuarentena de heridos en Croacia por un incendio en la costa

Al menos una persona ha perdido la vida y una cuarentena han resultado heridas en el gran incendio desatado en la noche del jueves en una zona turística a 25 kilómetros al sur de la población de Split, en Croacia. Al menos 14 personas estaban hospitalizadas este viernes, siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas. Los restos mortales de esa persona todavía no identificada fueron hallados este viernes en una zona arrasada por el fuego.

Diez pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, incluida una joven de 17 años, informa el diario 'Jutarnji list' citando fuentes del hospital, debido principalmente a las quemaduras sufridas, algunas con el 60% del cuerpo afectado.

Otra decena de personas pidieron ayuda médica por problemas respiratorios causados por la exposición al humo.

Más de 280 bomberos, con 93 camiones, así como cuatro aviones de extinción, han logrado poner el fuego bajo control, según las últimas informaciones, tras haber quemado unas 1.000 hectáreas de vegetación, así como decenas de viviendas, barcos, vehículos e instalaciones de la red eléctrica. Algunos medios informan de que algunos focos siguen aún activos.

El Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata indició que equipos de rescate evacuaron con sus barcos durante la noche a unas 200 personas que se habían adentrado en las aguas del Adriático para huir del incendio.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, explicó que en el área afectada había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas, de los que han sido evacuados de forma organizada al menos 2.500, aunque muchos otros se marcharon por sus propios medios sin esperara a la ayuda.

"Hemos tenido una noche extremadamente difícil. La situación en la zona comprendida entre Lokva Rogoznica y Omis es compleja. Los bomberos trabajan activamente para sofocar el incendio. Los aviones de extinción ya se encuentran en el lugar", declaró el jefe de bomberos, Viseslav Pesic, a la agencia de noticias croata Hina la mañana de este viernes.

Carretera cortada

El fuego ha arrasado una amplia franja continental, así como la línea costera entre Lokve Rogoznica y Omis, por lo que la carretera del Adriático, por la que suelen pasar muchos turistas, ha sido cerrada.

"Este ha sido uno de los peores incendios que hemos afrontado en los últimos años", ha afirmado el primer ministro, Andrej Plenkovic, durante una reunión con altos cargos del condado de Split-Dalmacia desde Omis en la que ha informado de que el Gobierno proporcionará ayuda económica para reparar los daños causados por las llamas.

Por su parte, el presidente del país, Zoran Milanovic, se ha desplazado a la zona en el marco de una jornada que ha catalogado de "terrible" y ha trasladado su agradecimiento a todos aquellos equipos que "luchan" contra el incendio.

El ministro de Defensa croata, Ivan Anusic, ha confirmado este viernes que el Ejército de Tierra está preparado para intervenir si la jefatura de Protección Civil así lo solicita.

Investigación de las causas

Las llamas se extendieron desde la localidad de Lokva Rogoznica hacia la costa y el interior. Si bien por el momento no se ha determinado el origen, las autoridades croatas investigan ya si ha podido ser un incendio provocado.

Otro incendio se declaró hoy también en Trogir, al norte de Split, y los bomberos luchan aún contra las llamas en la península de Peljesac, unos 70 kilómetros al norte de Dubrovnik, pero por ahora han logrado defender las casas.

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También en la vecina Montenegro se registran hoy varios fuegos.