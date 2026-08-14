Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaIncendio en IbizaAnimales en Ibiza
instagramlinkedin

En Stavelot

Tres heridos por la explosión de un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica

El artefacto llevaba inactivo al menos 80 años

Dos personas sufrieron "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna"

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo.

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bruselas

La explosión registrada el miércoles junto al parque de atracciones Plopsaland Ardennes, en la localidad valona de Stavelot (sur de Bélgica), que causó tres heridos leves, fue causada por un obús de fósforo blanco de la Segunda Guerra Mundial, según informaron medios locales belgas. El artefacto, hallado en la orilla del río Amblève, junto a la cascada de Coo, llevaba inactivo al menos 80 años.

El alcalde de Stavelot, Fabien Legros, declaró a los medios presentes que las víctimas fueron dos personas con "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna".

Según un comunicado del Ayuntamiento, la policía acordonó la zona y se desplazó al lugar para examinar la situación y retirar los restos del artefacto. El teniente coronel Francis Halleux, jefe de cuerpo del servicio de desminado de la Defensa belga (SEDEE/DOVO), explicó a RTL Info que la munición, al no estar ya sumergida sino depositada en la orilla, pudo haber visto su carga expuesta al oxígeno del aire tras el deterioro de la carcasa, lo que explicaría la reacción química y la posterior explosión.

Por su parte, la dirección de Plopsaland Ardennes precisó que los heridos, atendidos 'in situ', eran dos visitantes y un miembro del personal, y aseguró que "no hay peligro para los visitantes", por lo que el parque permaneció abierto con normalidad. Un testigo describió el estruendo al diario valón L'Avenir como el de un gran cohete de fuegos artificiales, seguido de una densa columna de humo.

Noticias relacionadas

En promedio, SEDEE/DOVO neutraliza cada año más de 200 toneladas de munición, la mayoría de ellas vestigios de las dos guerras mundiales, según datos de ese organismo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  2. Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
  3. Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza
  4. Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
  5. Llama la atención: La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera.
  6. Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
  7. El expolítico de Ibiza y Formentera Santiago Ferrer deja su cargo de consejero en Enagás, con un sueldo de 160.000 euros brutos al años desde 2019
  8. Preocupación vecinal por la macrofiesta egipcia en Ibiza: bombonas de butano y generadores con el riesgo de incendio en nivel máximo

Si Movistar Plus+ no funciona en tu tele, este dispositivo de 29 euros lo soluciona y está en su precio mínimo

Si Movistar Plus+ no funciona en tu tele, este dispositivo de 29 euros lo soluciona y está en su precio mínimo

La Policía Local de Ibiza incorpora un nuevo oficial

La Policía Local de Ibiza incorpora un nuevo oficial

Fatboy Slim firmará su libro autobiográfico este domingo en Las Dalias de Ibiza

Fatboy Slim firmará su libro autobiográfico este domingo en Las Dalias de Ibiza

Las sillas de playa que todos quieren: cómodas y se llevan como una mochila

Las sillas de playa que todos quieren: cómodas y se llevan como una mochila

El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni

El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Lenny Fernández, la abogada que murió en el terremoto de Cali mientras protegía a su perro Salomón

Lenny Fernández, la abogada que murió en el terremoto de Cali mientras protegía a su perro Salomón

Fiestas en Ibiza: el Ayuntamiento de Sant Antoni presenta la séptima edición del SananFresh Hip Hop Festival

Fiestas en Ibiza: el Ayuntamiento de Sant Antoni presenta la séptima edición del SananFresh Hip Hop Festival
Tracking Pixel Contents