Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia que obliga a mandar alertas a los móviles en el país báltico

Un caza italiano que operaba bajo el mando de la OTAN derribó a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, según han informado las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado y ha confirmado la Alianza Atlántica.

"Podemos confirmar que hoy, a primera hora, se ha ordenado el despegue de emergencia de dos aviones Eurofighter italianos en respuesta a la presencia de un dron sobre el espacio aéreo letón. Uno de los Eurofighter derribó el dron", indicó a Efe la portavoz aliada, Allison Hart. Además, también se ordenó el despegue de emergencia de dos aviones de combate F-16 turcos.

"La OTAN está preparada y es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población", recalcó la portavoz de la Alianza.

El incidente obligó a mandar alertas a los teléfonos móviles de la zona afectada alrededor de las 4.00 de la madrugada y llevó a cientos de peregrinos, reunidos para la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa a buscar refugio. La alerta advertía de amenazas para el espacio aéreo en las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne.

Otras incursiones de drones

Es la segunda vez este año que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón. El pasado 8 de junio cazas franceses de la OTAN derribaron un dron extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por contramedidas rusas.

Los tres países bálticos han sufrido varios accidentes de drones e incursiones en su espacio aéreo. En mayo F-16 rumanos de la misión de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia. El incidente más grave ocurrió también en mayo Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la ciudad de Rēzekne, en el este del país, y explotaron, provocando únicamente un pequeño incendio.

Finlandia restrige el espacio aéreo

En paralelo, más al norte, las Fuerzas de Defensa de Finlandia introdujeron una zona de restricción temporal a las 4.00 de la madrugada. Las restricciones temporales fueron levantadas alrededor de las 7.30 para el espacio aéreo y unos 15 minutos después para la zona marítima, según la agencia STT.

Se trató de una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de las personas presentes en la zona y la capacidad de las autoridades para hacer frente a posibles drones, aunque ningún vehículo aéreo no tripulado entró en territorio finlandés.

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Las Fuerzas de Defensa del país nórdico han restringido el tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia en varias ocasiones durante el verano debido a la guerra.