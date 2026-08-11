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Seísmo de 7,4 grados
Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara el "desastre nacional" por el seísmo que deja más de 132 muertos
El consulado de España en Bogotá, pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados
Pablo Gómez
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 132 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.
El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:
Fuente: El Periódico
La UE despliega apoyo satelital, activa la asistencia consular y moviliza fondos para Colombia tras el seísmo
La Unión Europea ha activado su mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis y ha movilizado el servicio europeo de satélites Copernicus y financiación para apoyar las labores de rescate y asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia este lunes, que ha dejado más de un centenar de muertos.
"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, también a través de la Cruz Roja", ha señalado este martes la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.
Asimismo, la jefa de la diplomacia europea ha confirmado la activación del mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE para apoyar a los ciudadanos europeos afectados por el desastre y ha indicado que ha trasladado las condolencias del bloque a su homólogo colombiano.
"Fuerza y amor": Shakira, Maluma, J Balvin y otros astros de la música colombiana abrazan a las víctimas del terremoto
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados.
"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de la red social X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".
Un niño de seis años, hijo de un alcalde colombiano, entre los fallecidos
Un niño de seis años, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Chocó (oeste), falleció este lunes en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de Colombia y que deja al menos 132 fallecidos.
El menor, llamado Mateo Valencia Valencia, murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomase como consecuencia del terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, también en el Chocó y a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.
"Hoy perdimos a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien detalló que ya suman 13 los muertos en ese departamento.
El número de muertos sube a al menos 132
Lo vimos hace más de un mes en La Guaira, Venezuela, ahora nos toca a nostros". El comentario de El Tiempo resumió la angustia de los colombianos. Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte del país. Fueron 96 segundos cargados de fatalidad. Luego llegaron 26 réplicas y la zozobra. El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la muerte de al menos 132 personas. Los heridos, según la cifra provisional, llegaban a 530 y se daba por hecho de que ambos números podían incrementarse. Han quedado destruidas 1575 viviendas, 65 edificios colapsados y seis aeropuertos con daños en el norte del departamento del Chocó, el Valle del Cauca, MedellínQuibdóManizales y, especialmente, Pereira, declarada zona de calamidad. Varias carreteras exhibían las cicatrices de la tierra. De la Espriella decretó el estado de "desastre nacional". La situación, añadió, es de "emergencia" y obliga a concentrar esfuerzos. "Eso incluye a la Fuerza Pública. Estaré al frente de la respuesta del Gobierno. Todos deben reportarme a mí".
La prioridad es rescatar a las personas que todavía están debajo de los escombros. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), dijo que nueve departamentos han sentido el seísmo con distinta intensidad. "Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales más afectadas", informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara. "Es lo más fuerte que se ha sentido en la última década y para esa zona hay antecedentes, particularmente el del 23 de noviembre de 1979, que fue de magnitud 7,2", señaló Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano.
Los hospitales de Cali declaran la alerta roja con 456 heridos
Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.
Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública de Cali.
Venezuela ofrece a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria
Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes en ese país que causó la muerte de 111 personas hasta el momento.
"Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (...) y -estamos- a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo", dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una jornada de rehabilitación de escuelas afectadas por los terremotos ocurridos en junio en Venezuela.
El ejército colombiano despliega más de 180 rescatistas para buscar víctimas entre escombros
El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia este lunes y que ya ha dejado al menos 111 fallecidos, según el último balance del Gobierno.
"Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro", aseguró el Ejército en un comunicado.
Petro reclama una respuesta inmediata del Estado tras el terremoto en Colombia
El expresidente colombiano ha pedido movilizar todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate, atención médica, evacuación, alojamiento y suministro de agua y alimentos. También ha llamado al Pacto Histórico y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas.
El Gobierno de Colombia denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto
El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
"El Gobierno nacional tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales donde ha denunciado "intentos por desprestigiar su gestión y por socavar la decisión del pueblo colombiano".
La cartera diplomática ve en estos hechos "el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección y que persiguen el mismo objetivo: deslegitimar la decisión soberana del pueblo colombiano y al Gobierno que eligió".
El terremoto desata el pánico en Colombia: "Ha sido muy duro y demasiado largo"
Alas 7.34 horas de la mañana, la tierra tembló en Colombia y el pánico se adueñó de sus habitantes. Cristina se encontraba en su casa, un cuarto piso, en Armenia, la capital del departamento del Quindío, en el oeste de Colombia, que ya sufrió en 1999 un terremoto muy fuerte con 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país. Para Cristina, el de este lunes ha sido mucho peor. "Ha sido muy duro, muy duro, muy largo, demasiado largo", recuerda en declaraciones a EL PERIÓDICO. (Seguir leyendo)
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