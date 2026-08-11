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Seísmo de 7,4 grados en la escala de Richter

Pereira, uno de los centros del Eje Cafetero de Colombia más afectados por el terremoto

La región tenía todavía vivo el seísmo de 1999, en el que murieron 1.200 personas y decenas de miles de edificios quedaron dañados o destruidos

Cultivos de café en la Hacienda Combia de Calarcá (Quindío), uno de los municipios que forman parte del Eje Cafetero de Colombia.

Cultivos de café en la Hacienda Combia de Calarcá (Quindío), uno de los municipios que forman parte del Eje Cafetero de Colombia. / CHRISTIAN ESCOBAR MORA / EFE

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EL PERIÓDICO

Barcelona

Las crónicas de viajes describen el Eje Cafetero de Colombia como una región de pueblos pintorescos y coloridos, salpicados por el verde tropical de las montañas y las plantaciones de café que se extienden por sus laderas. Una región de despertares con colibríes y monos aulladores. De perfumes de tierra mojada, cítricos y café. Situado al oeste del país, es una de las grandes atracciones turísticas de Colombia, así como uno de los epicentros de su cultura cafetera. Un destino privilegiado bajo el que ha vuelto a temblar la tierra. 

La región ha sido una de las más golpeadas por el terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que sacudió el lunes a Colombia a primera hora de la mañana. Particularmente Pereira, la capital del departamento (provincia) de Risaralda, donde según Radio Caracol se han contabilizado al menos 60 muertos, pero también varios municipios de Caldas y Quindío, donde hay también víctimas mortales, centenares de heridos y decenas de edificios dañados.

Mapa de ubicación del Eje Cafetero de Colombia.

El Eje Cafetero está al oeste del país, entre Medellín (al norte) y Cali (al sur), encajonado entre los valles y laderas de la Cordillera Central y la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. Una ubicación relativamente cercana al epicentro del terremoto, localizado en San José del Palmar (Chocó), en el Pacífico colombiano, a unos 65 kilómetros de Pereira. De acuerdo con los expertos, la profundidad a la que se originó el seísmo, cerca de 100 kilómetros bajo tierra, hizo que su onda expansiva se propagara por amplias extensiones del territorio colombiano. 

Terremoto de Armenia

Toda la región tiene una trágica relación con los seísmos. En 1999 se produjo allí el catastrófico el llamado terremoto del Eje Cafetero, de 6,1 grados, en el que murieron 1.200 personas y más de 35.000 edificios quedaron dañados o destruidos, según el Servicio Geológico Colombiano. "Cataclismo", tituló aquel día en su portada de papel 'El Universal', uno de los principales diarios regionales del país. Armenia, la capital de Quindío, quedó devastada, con más del 90% de sus edificios destruidos. 

El Eje Cafetero es también una de las principales atracciones turísticas de Colombia, reconocido en 2011 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por su paisaje cultural cafetero. Tanto por sus pueblos pintorescos y su naturaleza exuberante, como por su cultura antihoquiana y cafetera.

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Con una 58.000 hectáreas dedicadas a la producción de café y 25 municipios productores, los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío generan cerca del 17% del café colombiano, según la Federación de Cafeteros de Caldas. Colombia es el tercer exportador del mundo, después de Brasil y Vietnam. 

Fuente: El Periódico

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