Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa

Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista.

"Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.

"Las elecciones a la Duma Estatal en Rusia se celebran bajo una retórica que aboga por la guerra eterna: todas las fuerzas políticas respaldan la continuación de las hostilidades contra Ucrania", ha escrito.