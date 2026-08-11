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Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Bachar al Asad, en una imagen de archivo.

Bachar al Asad, en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Damasco

Un tribunal penal sirio condenó en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

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