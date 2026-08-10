El tifón Dolphin deja en Shanghái las mayores lluvias en 150 años y obliga a evacuar a más de un millón de personas

La capital financiera china se ha despertado con copiosas lluvias, vientos huracanados, calles anegadas y el hashtag en las redes sociales "Shanghái se convierte en un mar". El más poderoso tifón que ha recibido China este año ha alterado el pulso de buena parte de sus 24 millones de habitantes. El fenómeno meteorológico, bautizado como Dolphin, se desplazará en las próximas horas desde la costa oriental hasta las tierras del interior y septentrionales, donde ya se han activado todas las alertas por deslizamientos e inundaciones.

Las redes sociales mostraban esta mañana a los vecinos avanzando trabajosamente con el agua turbia hasta las rodillas y coches empujados por la corriente. En Jinshan, uno de los mayores distritos y situado al suroeste de la ciudad, las autoridades han recomendado el cierre de los negocios no esenciales y detenido los trabajos al aire libre, las clases y el transporte público. Más de 1.500 vuelos habían sido cancelados anoche en los dos aeropuertos internacionales de Shanghái y la prensa local hablaba esta mañana de otro millar, casi la mitad de los programados.

Una persona trata de protegerse de la lluvia en Shanghái, durante el paso del tifón Dolphin, este lunes. / HECTOR RETAMAL / AFP

Los datos subrayan el excepcional brío del tifón Dolphin. A las 7.00 había contado 313 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas la estación meteorológica de Xujiahui, el mayor volumen desde que empezaron los registros siglo y medio atrás. Otra informó de 400 milímetros. No se han salvado de las inundaciones muchos de sus centros comerciales ni las atracciones turísticas más icónicas como la Mansión Wukang, el histórico edificio de la Concesión Francesa.

Vientos de 150 kilómetros por hora

El tifón había tocado tierra anoche en Zhejiang, provincia manufacturera al sur de Shanghái, con vientos que rondaban los 150 kilómetros por hora. En Wenzhou, una de sus principales ciudades, casi un millón de vecinos fueron evacuados a los más de 1.500 centros temporales. Los equipos de rescate de la cercana ciudad de Yueqing estaban este lunes buscando a los atrapados en las casas inundadas. También fueron desplazados por precaución casi 100.000 habitantes en la vecina provincia de Fujian y más de 200.000 en Shanghái.

Durante todo el día han sido frecuentes las lluvias torrenciales en las provincias de Anhui, Jiangsu y Shansong, en el este del país, y se espera que las tormentas avancen en las próximas horas hacia Hubei y Henan, en el interior, y también hacia las áreas más septentrionales. Las autoridades de Pekín, unos 1.200 kilómetros al norte de Shanghái, ya han advertido de las fuertes lluvias que empezarán el martes y se prolongarán hasta el jueves y activado las alertas por inundaciones, especialmente en los distritos montañosos de la periferia que acostumbran a llevarse los peores castigos. Al tifón Dolphin le compara la prensa nacional con el Doksuri que en 2022 dejó precipitaciones récords y una treintena de muertos en la capital.

Evacuación de residente en el distrito de Lin'an, en el este de China, ante el llegada inminente del tifón Dolphin. / - / AFP

Calentamiento global

El actual tifón ya había cubierto en el mediodía de este lunes unos 6.000 kilómetros en suelo chino con un ciclo que triplica el de los tifones habituales. Antes había causado seis heridos y dejado sin electricidad a 50.000 edificios en la isla japonesa de Okinawa y provocado la interrupción del servicio de ferrys y la cancelación de casi 200 vuelos en Taiwán. Del Dolphin se salvó Filipinas, acostumbrada a los tifones devastadores, que apenas padeció días atrás unas lluvias del monzón más intensas y alguna inundación en la zona de Luzon.

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Esta zona del Pacífico ha padecido siempre a los tifones durante la temporada húmeda pero en los últimos años han alcanzado una frecuencia y fuerza inéditas. Los científicos atribuyen los fenómenos meteorológicos extremos al calentamiento global y pocos países del mundo los sufren más que China, que en los últimos años encadena récords de temperaturas abrasadoras e inundaciones. El país es aún el mayor emisor de gases de efecto invernadero pero también lidera la revolución verde y aspira a que su economía sea neutra en carbono en 2060.