Kosovo retira símbolos de apoyo a Ucrania tras la negativa de Zelenski a reconocer su independencia

La capital de Kosovo, Prístina, ha retirado la enorme lona que durante los últimos cuatro años ha simbolizado su respaldo a Ucrania en la guerra contra Rusia después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmara este fin de semana que no tiene ninguna intención de reconocer la independencia kosovar. "Cuando a Kosovo no se le respeta, la capital responde", ha publicado el alcalde de Prístina, Përparim Rama, en un mensaje en redes sociales acompañado de la retirada de la lona con el eslogan 'Free Ukraine'.

"Nuestra empatía y solidaridad siempre estarán con los pueblos que enfrentan la guerra, la violencia y la persecución. Pero ninguna causa ni ninguna política puede construirse menospreciando la condición de Estado de Kosovo y el sacrificio de su pueblo", ha avisado el alcalde.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores kosovar, Glauk Konjufca, ha lamentado en redes sociales los últimos comentarios de Zelenski, realizados durante su visita de este sábado a la capital de Serbia, Belgrado, de la que Kosovo precisamente anunció su autodeterminación en 2008.

Visita a Serbia de Zelenski

"Tomamos nota con pesar de las declaraciones del presidente Zelenski en Belgrado, en las que reafirma su no reconocimiento. Desde el primer día de la agresión a gran escala de Rusia, Kosovo ha estado inequívocamente del lado de Ucrania", ha lamentado el ministro antes de reiterar que el Gobierno kosovar seguirá firmemente comprometido con la defensa de la integridad territorial de Ucrania frente a la invasión rusa.

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"Kosovo permanece firme en su apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania", ha asegurado el ministro quien, de todas formas, ha pedido a Zelenski que reconsidere. "Acogeríamos con agrado el reconocimiento de Ucrania de la República de Kosovo. Tal decisión fortalecería los mismos principios de libertad, democracia y derecho internacional que Ucrania misma está defendiendo hoy", ha concluido.