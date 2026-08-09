Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en ataques rusos en Járkov

Al menos dos personas murieron como resultado de una serie de ataques rusos al el distrito de Saltivski, en la ciudad ucraniana de Járkov, en el que bombardearon al menos dos edificios de apartamentos, informó este domingo el alcalde, Ihor Terekhov.

"Se ha registrado un ataque enemigo en el distrito de Saltivskyi. Según la información preliminar, que aún se está verificando, el enemigo atacó un edificio de apartamentos", dijo el alcalde en Telegram.

Posteriormente se informó de que otro edificio también había sido afectado por los ataques.

"Tenemos información sobre las víctimas; se está esclareciendo su número y su estado", agregó.