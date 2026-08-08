El partido del canciller Merz reitera la vigencia del cordón sanitario frente a la ultraderecha en Alemania

El líder del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), Torsten Frei, reiteró la vigencia del muro sanitario frente a la ultraderecha que descarta posibles coaliciones del partido del canciller Friedrich Merz con Alternativa para Alemania (AfD).

Frei se expresó en ese sentido en declaraciones a los medios del grupo Funke de cara a las tres elecciones regionales de septiembre en Sajonia Anhalt, Mecklenburgo Antepomerania y Berlín en la que la AfD tiene buenos resultados en las encuestas de intención de voto.

"La cúpula federal del partido normalmente no se entromete en la formación de los gobiernos regionales pero esta es una cuestión que afecta a la totalidad del partido. La prohibición de cooperar con AfD es una decisión fundamental de la CDU y no se puede responder de manera distinta según el estado federado", dijo Frei.

Frei dio esa respuesta al ser preguntado de si en Sajonia Anhalt la CDU mantendrá sus principios tras las elecciones del 6 de septiembre en las que todo apunta que AfD estará en torno al 40%.

Actualmente en Sajonia Anhalt gobierna una coalición presidida por el cristianodemócrata Sven Schulze y a la que también pertenecen el Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido Liberal (FDP) Según la última encuesta para Sajonia Anhalt, realizada por el instituto demoscópico Infrates, la AfD obtendrá un 41%, la CDU un 24%, La Izquierda un 13%, el Partido Socialdemócrata (SPD) un 7% y Los Verdes un 5%. Los otros partidos se quedarían por fuera del parlamento al no alcanzar el umbral del 5%.

Esa constelación implicaría un problema para la CDU ya que para obtener una mayoría sin AfD tendría que buscar algún tipo de cooperación con La Izquierda lo que, al igual que las alianzas con la ultraderecha, también está descartado por una resolución de un congreso del partido.

La posibilidad de que al final el SPD y Los Verdes se queden por debajo del 5% incluye un riesgo adicional que podría terminar dándole a AfD la mayoría absoluta de los escaños.

Menos opciones

De cara a las elecciones en Mecklenburgo Antepomerania y Berlín, que se celebrarán el 20 de septiembre, en principio es menos probable que la CDU tenga que confrontarse con el problema de cooperar o no con la AfD o con La Izquierda ya que todo apunta a que se quedará por fuera de los gobiernos regionales.

En Mecklenburgo-Antepomerania gobierna actualmente una coalición presidida por la socialdemócrata Manuela Schwesig entre el SPD y La Izquierda. Aunque las encuestas para las elecciones en ese estado del noreste alemán también ven a AfD como el partido más votado, con el 36% según un sondeo de Infrates, el SPD con el 29% y La Izquierda, con el 12%, superan sumados a la ultraderecha. Si Los Verdes, que actualmente están en el 5%, entran al Parlamento se abriría la posibilidad de un tripartito con mayoría suficiente. En Mecklenburgo Antepomerania la CDU está en el 9%, lo que lo convertiría en el fiel de la balanza sólo en el caso en que Los Verdes se quedarán por fuera.

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En Berlín actualmente gobierna una coalición entre la CDU y el SPD y las encuestas ven por delante a La Izquierda en las elecciones del 20 de septiembre. Según el último sondeo de Civey La Izquierda alcanzaría un 20,3%, seguida por la CDU con 18,9%, la AfD con el 17,9%, Los Verdes con el 16,7% y el SPD con el 12,3%. Si se diera el resultado que contempla esa encuesta la constelación más probable sería un tripartito de La Izquierda, Los Verdes y el SPD.

Fuente: El Periódico