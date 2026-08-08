Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegales en IbizaSeguridad durante el eclipseBúsqueda de Antoni EscandellContaminación fecal en ses Salines
instagramlinkedin

Gestión del agua

El lago Mead, el embalse más grande de EEUU, registra su nivel de agua más bajo

Es uno de los principales embalses del suroeste de Estados Unidos y, junto con el lago Powell, ubicado en Utah y Arizona, constituye una de las principales reservas de agua de la cuenca del río Colorado

Fotografía cedida por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos donde se muestra el área recreativa nacional del Lago Mead, ubicado en los estados de Arizona y Nevada (Estados Unidos).

Fotografía cedida por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos donde se muestra el área recreativa nacional del Lago Mead, ubicado en los estados de Arizona y Nevada (Estados Unidos). / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El nivel del agua en el lago Mead, el embalse artificial más grande de Estados Unidos, alcanzó su mínimo histórico el jueves, informó este viernes la Oficina de Recuperación de EEUU. El nivel del agua del lago, ubicado en los estados de Arizona y Nevada, se sitúa en 317,14 metros, por debajo del récord anterior de 317,17 metros, registrado en 2022.

El récord se produce tras más de dos décadas de sequía en la cuenca del río Colorado, que han reducido de forma sostenida el caudal que alimenta los principales embalses de la región.

El lago Mead, formado tras la construcción de la presa Hoover sobre el río Colorado, es uno de los principales embalses del suroeste de Estados Unidos y, junto con el lago Powell, ubicado en Utah y Arizona, constituye una de las principales reservas de agua de la cuenca del río Colorado.

El descenso también afecta al lago Powell, que el jueves se situaba en 1.073,36 metros, cerca del mínimo histórico de 1.072,90 metros registrado en 2023, y las previsiones apuntan a que podría descender por debajo de ese nivel este mes.

El sistema general que depende de Colorado proporciona agua y electricidad a más de 40 millones de personas en los estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming.

La cuenca del río Colorado continúa su recorrido hacia México, donde abastece principalmente a comunidades y zonas agrícolas del norte del país a través de la infraestructura fronteriza, incluida la Presa Derivadora Morelos.

Propuesta sobre la gestión de los embalses

A finales de julio, la Oficina de Reclamación de EEUU presentó la propuesta final sobre la gestión de los embalses de las presas Glen Canyon y Hoover (lago Powell y lago Mead).

El plan propone un recorte en el consumo de agua para estos tres estados situados aguas abajo, California, Arizona y Nevada, de hasta 3.700 millones de metros cúbicos anuales, una cifra que representa hasta el 40 % de sus asignaciones conjuntas y que surte, en gran parte, a comunidades agrícolas.

Noticias relacionadas

La propuesta exime por el momento de los recortes a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, que se encuentran en la cuenca alta del río.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Presiones políticas y empresariales por las hamacas y sombrillas de Formentera: la razón oculta tras el cese de la jefa de Costas de Balears
  2. Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza
  3. Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras
  4. Joanna Marí, jove eivissenca a València: «Tenia por de trobar-me sola, però no ha estat el cas»
  5. “Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 800.000 euros varias fiestas ilegales
  6. Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza
  7. Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto
  8. Esquela José López Serrano

Roselló reprocha a Marí ocho años de "relatar los problemas" de Ibiza sin poner soluciones sobre la mesa

Roselló reprocha a Marí ocho años de "relatar los problemas" de Ibiza sin poner soluciones sobre la mesa

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza

Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza

Interceptadas 33 personas llegadas a Formentera en patera

Interceptadas 33 personas llegadas a Formentera en patera

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Tiziano Vesperini, Paula Pina y Mateo Delgado reinan en el Trofeo Festes de la Terra

Tiziano Vesperini, Paula Pina y Mateo Delgado reinan en el Trofeo Festes de la Terra
Tracking Pixel Contents