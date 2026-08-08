Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegales en IbizaSeguridad durante el eclipseBúsqueda de Antoni EscandellContaminación fecal en ses Salines
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones

Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Presiones políticas y empresariales por las hamacas y sombrillas de Formentera: la razón oculta tras el cese de la jefa de Costas de Balears
  2. Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza
  3. Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras
  4. Joanna Marí, jove eivissenca a València: «Tenia por de trobar-me sola, però no ha estat el cas»
  5. “Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 800.000 euros varias fiestas ilegales
  6. Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza
  7. Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto
  8. Esquela José López Serrano

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza

Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza

Interceptadas 33 personas llegadas a Formentera en patera

Interceptadas 33 personas llegadas a Formentera en patera

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Tiziano Vesperini, Paula Pina y Mateo Delgado reinan en el Trofeo Festes de la Terra

Tiziano Vesperini, Paula Pina y Mateo Delgado reinan en el Trofeo Festes de la Terra

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación
Tracking Pixel Contents