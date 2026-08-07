Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Guerra híbrida

Las señales de injerencia de Rusia se multiplican meses antes de las elecciones presidenciales en Francia

Tres candidatos declarados o potenciales han sido objeto de desestabilización por parte de redes prorrusas

Édouard Philippe y Gabriel Attal.

Édouard Philippe y Gabriel Attal. / Europa Press/Contacto/Luc Nobout

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

París

A ocho meses de las elecciones presidenciales en Francia, las injerencias rusas dirigidas contra candidatos se intensifican, aunque siguen siendo poco visibles, lo que ha llevado a parte de la izquierda a pedir que se actúe contra plataformas como TikTok o X. "Si no hacemos nada para protegernos, la elección puede verse falseada", declaró el jueves en la emisora RTL Gabriel Attal, ex primer ministro del actual presidente Emmanuel Macron, quien se sintió directamente apuntado y acusó a "Rusia de querer robar" estos comicios a los franceses.

Una serie de operaciones de desestabilización, atribuidas a redes prorrusas, tuvieron como objetivo, en pocos días, a tres candidatos declarados o potenciales a las elecciones presidenciales.

El candidato de centro-derecha Edouard Philippe fue calumniado por su estado de salud y el eurodiputado de izquierda Raphaël Glucksmann fue atacado a través de su pareja, la periodista Léa Salamé, acusada de haber sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de su marido. En cuanto a Gabriel Attal (centro-derecha), se le presentó como un posible enfermo de Parkinson. Aunque estas operaciones pasaron bastante desapercibidas según una fuente de seguridad, se trata de las primeras dirigidas directamente contra aspirantes a la presidencia desde el inicio de la campaña.

Coto a la información falsa

El primer ministro Sébastien Lecornu recordó que el Gobierno presentó a finales de julio un proyecto de ley en el Consejo de Ministros. El texto prevé un endurecimiento de las penas para quienes difundan información falsa en un contexto electoral: pasarán de un año de cárcel y una multa de 15.000 euros a tres años y 45.000 euros. Y podrán llegar hasta los seis años de cárcel cuando la manipulación de las elecciones se haya llevado a cabo "para servir a los intereses de una potencia, una empresa o una organización extranjeras".

El Ejecutivo también presentó un decreto que prevé la creación de una "comisión de información" cuya misión será informar a la opinión pública y a los candidatos en caso de injerencia. El primer ministro se reunió en junio con los partidos políticos y mencionó "perspectivas de graves amenazas para las elecciones presidenciales".

Noticias relacionadas

Ante la crítica del líder de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Jean-Luc Mélenchon, quien lamentaba que su movimiento hubiera enviado propuestas al Gobierno sin recibir "noticias", Sébastien Lecornu indicó que deseaba continuar "al inicio del curso" este "trabajo conjunto" con las formaciones políticas. Sin embargo, una parte de la izquierda considera que el Gobierno no va lo suficientemente lejos y desea que se actúe también contra plataformas extranjeras como TikTok o X.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera
  2. El obispo reivindica el uso público del ascensor del Parador de Ibiza: 'El Parador también es de los ibicencos
  3. Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas
  4. Un camión de la basura choca contra un autobús de línea en Ibiza
  5. Statuas d Sal cumple su promesa y hace vibrar un Vara de Rey abarrotado
  6. Descartan la implicación de otro vehículo en el accidente que dejó cuatro heridos en Formentera
  7. Esquela Antonio Escandell Tur
  8. Me siento ibicenco de corazón': Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany
Tracking Pixel Contents