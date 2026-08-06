Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

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Fuente: El Periódico

Trump insiste en que EEUU tiene una "enorme cantidad de municiones" en plena polémica El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves estar preocupado por el agotamiento de las municiones utilizadas en la guerra con Irán, después de que el diario The Washington Post informara sobre su supuesta frustración por esa escasez. "EEUU posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Además, grandes cantidades se están fabricando y enviando a EE UU según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país", afirmó Trump en su red, Truth Social. Su mensaje llega después de que el diario The Washington Post informara, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes pasado, de que Trump había expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio, lo que había llevado a un desencuentro entre el mandatario y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Irán asegura que EEUU le ha transmitido su disposición a retomar compromisos Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones. "Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos", afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la agencia estatal IRNA, al responder a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta reanudación de las conversaciones entre ambos países.

Ricardo Mir de Francia Israel lanza una “operación a gran escala” en Cisjordania Una semana después de que el ministro de Defensa de Israel ordenara expandir las operaciones militares en la Cisjordania ocupada palestina, centenares de soldados han iniciado esta pasada madrugada una “operación a gran escala” para tomar el campo de refugiados de Qalandia, a las afueras de Jerusalén. Las autoridades han descrito la operación como una maniobra contra “elementos terroristas” que, según el ministro Israel Katz, seguirá “el modelo de Tulkárem, Nur Shams y Yenín”. Lea aquí la noticia completa.

Israel no bombardea Gaza desde hace dos días Tras meses de ataques letales casi diarios, el Ejército israelí no bombardea la Franja de Gaza desde la noche del lunes, según pudo comprobar EFE, el mismo día en que el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y presuntamente le pidió detener los ataques. La noche del lunes, dos gazatíes murieron en un bombardeo aéreo contra un vehículo al oeste de la ciudad de Gaza, según detallaron una fuente del Hospital Shifa y miembros de la Defensa Civil, que acudieron al lugar para extinguir el incendio.

Adrià Rocha Cutiller Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz Irán y Omán, los dos países que flanquean el estrecho de Ormuz, están a punto de cerrar un pacto para el futuro estatus de la vía, cuyo tránsito en dirección al golfo Pérsico quedaría bajo control iraní, según han declarado este miércoles varias fuentes regionales a la agencia de noticias internacional Reuters. Lea aquí la noticia completa.

Un acuerdo entre Irán y Omán no supondrá reapertura inmediata de Ormuz Un eventual acuerdo con Omán sobre las futuras condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz no implicará la reapertura inmediata de esa estratégica vía marítima, aseguró este miércoles la televisión estatal iraní, que citó a una fuente informada, mientras Estados Unidos presiona para que Teherán reabra ese paso. "El posible acuerdo entre Irán y Omán sobre las condiciones para el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz no tiene ninguna relación con la reapertura inmediata del estrecho", indicó a la cadena la citada fuente, que no fue identificada. Además, señaló que las negociaciones entre Irán y Omán "no tienen ninguna relación con Estados Unidos" y se desarrollan exclusivamente entre los dos países ribereños del estrecho. Según la misma fuente, incluso si Teherán y Mascate alcanzan un entendimiento, el estrecho permanecerá cerrado mientras continúen lo que Irán considera "las violaciones" de Washington.

Netanyahu asegura que Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad. "Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook. Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.

Irán califica como positivas las negociaciones con Omán sobre la navegación en Ormuz Irán afirmó que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva, tanto a nivel técnico como político, y aseguró que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía. "Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político. Irán trabaja en cooperación con Omán para elaborar los mecanismos necesarios que regulen la futura gestión del tránsito marítimo en este estratégico paso", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, la noche del martes. Bagaei explicó que las conversaciones, mantenidas entre los dos países ribereños del estrecho, se centran en definir rutas seguras de entrada y salida para los buques que garanticen tanto los derechos soberanos como las necesidades de seguridad nacional de Irán y Omán.

EEUU ha agotado casi el 80% de su sistema antimisiles El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80% de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público este martes la cadena CNN. Además, altos mandos militares estadounidenses advirtieron que las reservas de municiones del Pentágono son "peligrosamente bajas", según "múltiples fuentes" a las que cita el mismo medio.