Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en BalearesBúsqueda de Antoni EscandellVecinos contra Lío IbizaLectura de matrículas en parkings de Ibiza
instagramlinkedin

Investigación

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Según los medios británicos, el apuñalamiento, que ocurrió en Covent Garden, no tenía ninguna motivación ideológica

Dos agentes de policía en el centro de Londres.

Dos agentes de policía en el centro de Londres. / TOLGA AKMEN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

Cuatro personas han sido este miércoles apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met), que no trata la agresión como un acto terrorista.

La mujer de 47 años, cuya identidad o nacionalidad se desconoce por el momento, fue arrestada como sospechosa del ataque contra cuatro hombres, de 34, 38, 42 y 52 años, añadió la fuente. La mujer tenía en su poder "un arma de asalto", aparente alusión al puñal. Según los medios, al parecer el apuñalamiento no tenía ninguna motivación ideológica, y tiene que ver con un problema de salud mental de la presunta autora.

El incidente ocurrió sobre las 12.29 hora local (13.29 en horario peninsular español) en la calle Endell de Covent Garden, uno de los lugares más concurridos por los turistas, que ya ha sido acordonado por la Policía.

Noticias relacionadas

Un helicóptero medicalizado tuvo que aterrizar en mitad de la plaza de Trafalgar Square ante el asombro de los numerosos turistas que se encontraban allí, según pudo comprobar EFE. Del helicóptero salió un equipo de paramédicos que se dirigieron al lugar de los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  2. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
  3. Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera
  4. Cortes de tráfico por el eclipse en Sant Josep: 'Solo podrán acceder residentes y personas con causa justificada
  5. Temporada difícil para bares y restaurantes de Ibiza por el calor extremo y el menor gasto de los turistas
  6. Horas claves para encontrar al vecino de Sant Joan tras cuatro días de búsqueda
  7. «No soy astrónomo»: el francés que ha creado una app casera para ver el eclipse en Ibiza y Formentera
  8. Desaparecido en Ibiza: el operativo retoma la búsqueda de Antoni Escandell Torres

Investigan a un hombre en Ibiza por dejar sin agua ni comida a cinco podencos, uno de ellos muerto

Investigan a un hombre en Ibiza por dejar sin agua ni comida a cinco podencos, uno de ellos muerto

Ibiza registra el julio más caluroso desde que hay registros: 31 días por encima de los 30 grados

Ibiza registra el julio más caluroso desde que hay registros: 31 días por encima de los 30 grados

Hoy es festivo en Ibiza y el sábado 8 de agosto, también

Hoy es festivo en Ibiza y el sábado 8 de agosto, también

Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz que daría el control del tráfico a Teherán

Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz que daría el control del tráfico a Teherán

Cómo proteger los riñones del calor: la guía de una nefróloga para este verano

Cómo proteger los riñones del calor: la guía de una nefróloga para este verano

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Día tras día, un perro nadaba tres kilómetros para reunirse con su gran amor: la historia de Shiro y Marilyn que inspiró una película

Día tras día, un perro nadaba tres kilómetros para reunirse con su gran amor: la historia de Shiro y Marilyn que inspiró una película

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas
Tracking Pixel Contents