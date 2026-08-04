Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hostelería en IbizaGuía para ver el eclipse de solAccidente en IbizaCondenado por violar a una amiga
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Donald Trump ha confirmado que comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo.

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Familias, devoción y ‘castanyoles’ en Vila por la Virgen de las Nieves
  2. Continúa el intenso dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza
  3. La búsqueda de Antoni Escandell Torres sigue activa en Sant Joan sin nuevas pistas sobre su paradero
  4. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  5. Sancionado y retenido el coche que provocó el accidente múltiple con tres taxis: no tiene permiso para circular en Ibiza
  6. Una noche en Marivent
  7. Tiffany Trump cambia la Casa Blanca por Ibiza
  8. Los futbolistas argentinos eligen Ibiza para relajarse tras la derrota ante España en la final del Mundial

Elías Escandell se rebela contra la arena de Lommel con una remontada de siete puntos

Elías Escandell se rebela contra la arena de Lommel con una remontada de siete puntos

Desaparecido en Ibiza: el operativo retoma la búsqueda de Antoni Escandell Torres

Desaparecido en Ibiza: el operativo retoma la búsqueda de Antoni Escandell Torres

Una fiesta gratis frente al mar para celebrar los dos años de Hippy House en Ibiza

Una fiesta gratis frente al mar para celebrar los dos años de Hippy House en Ibiza

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Electronic Arts prevé cerrar hoy su venta al consorcio liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí

Electronic Arts prevé cerrar hoy su venta al consorcio liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí

'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

Investigan a un veterinario por certificar la muerte de un perro que apareció vivo cuatro días después: qué dice la ley

Investigan a un veterinario por certificar la muerte de un perro que apareció vivo cuatro días después: qué dice la ley

Los monos pueden aprender a usar la IA para obtener recompensas

Los monos pueden aprender a usar la IA para obtener recompensas
Tracking Pixel Contents