Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Después de varios días de amenazar con un ataque a gran escala contra Irán y la vuelta a la guerra total contra la República Islámica, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado durante la madrugada de este lunes la cancelación de sus bombardeos ante la perspectiva de conseguir un "acuerdo rápido".

Desde febrero de este año —cuando arrancó el conflicto con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí—, el multimillonario se ha acostumbrado a amenazar con ataques enormes, sobre todo contra la infraestructura civil iraní, para luego cancelarlos a última hora.

La historia, en el conflicto entre Washington, Irán e Israel, se repite cada varias semanas. "EEUU está con el objetivo en el punto de mira y listo para atacar la República Islámica en niveles nunca vistos desde la segunda guerra mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido parar los ataques en los márgenes de un acuerdo que ya ha sido conseguido", ha anunciado el multimillonario en sus redes sociales este domingo.

"Esto incluye la APERTURA total, completa e inmediata del estrecho de Ormuz, y el final de la amenaza nuclear iraní. Basándome en su petición he aceptado, para el beneficio del MUNDO y la supervivencia de la próspera Irán, de cancelar el ataque, sujeto a que completamos un ACUERDO rápido. Israel se suma a este compromiso. Ahora a trabajar", ha continuado Trump.

La guerra abierta entre Irán, Israel y EEUU empezó el 28 de febrero con el asesinato de Jameneí, y terminó el 7 de abril con la declaración de un alto el fuego que se ha mantenido a duras penas, con bombardeos, violaciones y ataques constantes que si bien han sido semanales no pueden compararse con la intensidad del conflicto abierto de semanas antes.

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El alto el fuego dio espacio para un pre-acuerdo que, firmado a mediados de abril, tampoco sirvió de mucho: Washington y Teherán acordaron empezar negociaciones nucleares y parar por completo sus combates, tanto en el Líbano —con la invasión israelí del sur del país mediterráneo— como en Ormuz. Las escaramuzas han seguido, y las negociaciones atómicas nunca han empezado.