EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

La crisis migratoria en Ceuta ha abierto para España dos frentes de presión internacional. En Europa, una veintena de países se ha unido para cuestionar las políticas migratorias del Ejecutivo español y reforzar los controles fronterizos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha dado alas a la histórica reivindicación de Marruecos, con el que ha estrechado su relación durante la Administración del presidente Donald Trump, sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Un discurso que también ha encontrado eco en Israel y añade una dimensión diplomática que va más allá de la gestión migratoria.

Las imágenes de la llegada de más de 50.000 migrantes a España a través de la frontera de Ceuta han servido a Washington para reforzar varios de los mensajes centrales de su agenda política. El Gobierno estadounidense ha aprovechado para defender un endurecimiento de las políticas migratorias y criticar a los demócratas, mientras Trump y los republicanos estrechan lazos con las posturas de Marruecos.

“El Comité señala que las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reivindicación histórica de Marruecos.”, reza un informe del 30 de abril en el que el Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos presenta los presupuestos del Departamento de Estado hasta 2027. “El Comité respalda los esfuerzos del secretario de Estado (Marco Rubio) para fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla”, prosigue el texto, que incluye la asignación de “no menos de 20 millones de dólares” de asistencia militar.

El proyecto del Gran Marruecos

El estatus de Ceuta y Melilla no es un asunto en disputa dentro del marco jurídico internacional. Ninguna de las dos ciudades autónomas figura entre los 17 territorios no autónomos supervisados por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que no las considera colonias, sino territorios administrados por España bajo el mismo marco que el resto del país.

Sin embargo, el país magrebí no reconoce los dos territorios como españoles y los reclama como propios, en línea con la ambición de consolidar el ‘Gran Marruecos’, que pretende unificar bajo la soberanía de Rabat todos los territorios que el nacionalismo marroquí considera históricamente suyos, incluyendo el Sáhara Occidental, Mauritania, y los enclaves españoles en el norte de África.

Bajo el mandato de Mohammed VI, y gracias a su sintonía con Trump, el monarca alauí ha logrado avances en su estrategia para consolidar la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Uno de los ejemplos más recientes ha sido la creación de una autopista, bautizada con el nombre de Trump, que atraviesa el territorio saharaui y normaliza la ocupación marroquí.

Apoyo israelí

Este proyecto también cuenta con el respaldo del Gobierno israelí, que tiene su propio proyecto expansionista en torno al concepto del ‘Gran Israel’. En ese sentido, tras la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, instó a España a "explicar al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África".

Sin embargo, ya en 2019, Jair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, defendió la ocupación de Cisjordania estableciendo un paralelismo con Ceuta y Melilla. "Queridos árabes y musulmanes. ¿Quieren liberar las tierras árabes islámicas ocupadas? ¡Aquí hay un buen comienzo!", escribió en X junto a un mapa de los dos enclaves españoles. Años antes, en 2015, un informe del think tank israelí Kohelet Policy Forum, cercano al Gobierno de Netanyahu, definía Ceuta y Melilla como “dos ciudades en Marruecos sobre las que España reclama soberanía”.

Europa se centra en la inmigración

Mientras tanto, los países europeos han centrado su respuesta en la dimensión migratoria de la crisis. Un total de 22 gobiernos, coordinados por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han firmado una carta en la que expresan su preocupación por la protección de las fronteras exteriores de la UE y la inmigración irregular, y han propuesto celebrar una reunión de los ministros del Interior de los Estados miembros este mismo martes. "La buena noticia es que la gran mayoría de quienes llegaron ilegalmente han regresado a Marruecos, gracias al trabajo efectivo de las fuerzas del orden españolas y marroquíes. Ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE", expresó, en la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Noticias relacionadas

En las declaraciones de los líderes europeos destaca, sin embargo, la ausencia de críticas hacia Marruecos, incluso desde España, pese a que entre los analistas geopolíticos prolifera la tesis de una acción coordinada dese Rabat. "Entrada masiva y descontrolada de personas en Ceuta a través de la frontera de Marruecos. Eso nunca ocurre sin el visto bueno de las autoridades marroquíes. Es un método usado por Rabat para mostrar su descontento a España", explica Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, a través de X.