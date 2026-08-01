Crisis diplomática
Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"
El primer ministro sueco propone a España que emplee para ello los "instrumentos europeos disponibles"
Europa Press
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha exigido este sábado a España que adopte medidas "necesarias y concretas" para "proteger la frontera exterior de Europa" con los "instrumentos europeos disponibles" si hace falta.
Suecia es uno de los 22 países de la UE que han firmado este sábado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español y exigen una iniciativa común para impedir que se repita la situación, pidiendo una reunión urgente de los ministros del Interior del bloque europeo.
Tras la publicación de la misiva, Kristersson ha publicado un mensaje en redes sociales en el que insiste directamente al Gobierno español en que es imprescindible que adopte ya "las medidas necesarias y concretas que se requieren para proteger la frontera exterior de Europa y evitar que ello tenga consecuencias para otros países europeos".
"Es importante que España utilice los instrumentos europeos disponibles. Porque esto se trata de las fronteras de Europa. Vimos lo que pasó cuando no se protegieron, y nunca más volveremos a ese punto", ha añadido.
- María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
- Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: 'Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo
- «Ningún grupo de Ibiza ha atraído a tanto público como Statuas d Sal»
- La isla de Ibiza registra seis zonas con agua no apta para el consumo con 5.390 habitantes afectados
- Marcos Llorente rompe el silencio sobre sus fotos con Ferran Torres en Ibiza: 'No hay nada más masculino
- Esquela Vicente Costa Roig
- La Marina está de moda': comerciantes del histórico barrio de Ibiza convierten Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad
- Así funciona la 'sextorsión': la amenaza en redes sociales que no deja de crecer en Ibiza