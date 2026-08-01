Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia convoca al embajador ruso por el impacto del misil en su territorio

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó formalmente este viernes al embajador de la Federación Rusa, Georgy Mijno, para entregarle una nota de protesta tras la caída de un proyectil en suelo polaco ocurrida el jueves.

En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias polaca PAP, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, dijo que el embajador ruso "escuchó nuestra clara condena de las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano y sus ciudadanos".