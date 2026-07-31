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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia afirma haber tomado 12 localidades y atacado 31 buques ucranianos en una semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana 12 localidades ucranianas, incluyendo dos en las últimas 24 horas, y atacaron 31 buques ucranianos en el mar Negro, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal.
"Durante la pasada semana, las unidades de la agrupación militar Norte tomaron las localidades de Nova Sech, Mogritsia, Mala Slobidka en la región de Sumi, y Yuchenkivo, en la región de Járkov, y el jueves tomaron la localidad de Verivka, en Járkov", señaló el mando castrense ruso.
¿Qué es Wildberries, el 'Amazon ruso', y por qué Ucrania lo ataca? La nueva estrategia de guerra para asfixiar la logística de Rusia
Tras meses de ataques contra refinerías y depósitos de petróleo rusos, la estrategia de Kiev parece que está virando en las últimas semanas. Durante la madrugada de este miércoles, Ucrania ha atacado otro almacén de Wildberries, el Amazon ruso, esta vez en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Rusia, lo que supone una nueva etapa de ofensivas de largo alcance dentro de Rusia para debilitar el esfuerzo de guerra de Moscú. (Seguir leyendo)
Rutte sobre el misil ruso en Polonia: "Es una consecuencia peligrosa de la guerra en Ucrania"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este jueves con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, después de que un misil ruso violase su espacio aéreo y dejase un cráter de 10 metros de diámetro, y aseguró que "este incidente es otro acto temerario de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania".
En un mensaje en sus redes sociales, Rutte dijo que tras detectar la presencia del misil, la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres. "Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles", señaló el secretario general.
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Zaporiyia con drones
Un dron ucraniano intentó atacar "una instalación de importancia crítica" en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y controlada por el Ejército ruso desde 2022, denunciaron hoy las autoridades prorrusas de la planta.
"Se ha registrado un intento de ataque de un dron del Ejército ucraniano con una carga explosiva. El dron fue detectado en las inmediaciones de las instalaciones de transporte de contenedores de combustible nuclear usado", indicó la dirección de la central en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.
Según los representantes de la central nuclear, "la carga explosiva fue desactivada oportunamente. No hubo víctimas o daños".
La UE desembolsa 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas
La Comisión Europea (CE) desembolsó este jueves 3.470 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, misiles y cazas, en el marco de la ventanilla de defensa del préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros.
Este desembolso incluye, por un lado, un tramo adicional del primer calendario de productos sobre la adquisición de drones y, por otro, financiación adicional para drones de largo alcance propulsados por reactores, misiles y cazas Gripen.
Zelenski advierte a sus socios de que no pueden dejar solo a Ucrania tras los últimos ataques mortales rusos
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar este jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas para repeler los ataques rusos, el último de los cuales ha matado a ocho personas durante la pasada noche, y ha conminado a sus socios a tomar cartas en el asunto, ya que, según ha subrayado, todos ellos "saben cómo y con qué ayudar".
"Esta no es una tarea que pueda dejarse solo a Ucrania o a un solo país. Todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar", ha advertido Zelenski en un mensaje en el que, tras lamentar estas últimas ocho muertes, ha incidido, como es habitual, en que este tipo de ataques evidencian las carencias de armamento del país.
Rusia afirma haber tomado cuatro localidades ucranianas en la última jornada
El Ejército ruso tomó cuatro localidades ucranianas durante las últimas 24 horas, una en la anexionada región de Donetsk, y otras tres en las regiones de Járkov y Sumi, en las que Rusia busca crear una franja de seguridad, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las unidades de la agrupación militar Norte establecieron el control de las localidad de Yúrchenkovo en la región de Járkov; y de Mogritsia y Mala Slobidka, en la región de Sumi", señaló el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en MAX, la red de mensajería rusa.
Tusk califica de "incidente grave" la caída en Polonia de un probable misil ruso
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este jueves de "incidente grave" la caída y explosión en territorio polaco de un misil del que dijo que "probablamente" era un sistema de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania.
"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101", dijo Tusk en una rueda de prensa en Lublin (este).
Rusia confirma ataque a objetivos militares en Kiev, Leópolis y otras regiones de Ucrania
El Ejército ruso lanzó este jueves un ataque masivo contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos las ciudades de Kiev y Leópolis y otras regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa.
"Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dinpropetrovsk", señaló el mando castrense ruso en un comunicado publicado en la red de mensajería rusa MAX.
Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania
Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado en la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques perpetrados contra la zona de Krivói Rog, ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, situada en el centro del país, dejando un saldo de al menos seis víctimas mortales, dos de ellas menores de edad, así como de ocho heridos.
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