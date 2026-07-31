Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia afirma haber tomado 12 localidades y atacado 31 buques ucranianos en una semana

Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana 12 localidades ucranianas, incluyendo dos en las últimas 24 horas, y atacaron 31 buques ucranianos en el mar Negro, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal.

"Durante la pasada semana, las unidades de la agrupación militar Norte tomaron las localidades de Nova Sech, Mogritsia, Mala Slobidka en la región de Sumi, y Yuchenkivo, en la región de Járkov, y el jueves tomaron la localidad de Verivka, en Járkov", señaló el mando castrense ruso.