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Suecia y Países Bajos piden actuar

Finlandia secunda a Italia y pide excluir a España del espacio Schengen por el "fracaso" de su política migratoria

La entrada masiva de inmigrantes a través de Ceuta desata reacciones en cascada entre la ultraderecha europea

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb. / Europa Press/Contacto/Julien Mattia

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Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín

"España ha fracasado totalmente en el control de sus fronteras. Esto no puede seguir así. Todos los países europeos deben secundar la propuesta de (Giorgia) Meloni y excluir del espacio Schengen a quienes no protejan debidamente sus fronteras exteriores", afirmó la ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, a través de su cuenta en X y a raíz del ingreso masivo de inmigrantes en Ceuta a través de Marruecos.

Rantanen es miembro del ultraderechista Partido de los Finlandeses, integrado en la coalición de signo derechista que dirige el conservador Petteri Orpo.

Advertencias neerlandesa y sueca

Menos categórico se ha mostrado el gobierno de Países Bajos, que lidera el liberal Robb Jetten. Su ministro de Exteriores, Tom Berendsen, ha expresado su confianza en que España "hará lo necesario" para proteger la frontera exterior de la Unión Europea (UE) de la que forma parte Ceuta. Considera asimismo que Marruecos debe "actuar" ante una situación que califica de "preocupante". Berendsen ha afirmado asimismo que está en contacto con sus homólogos de España y Marruecos para abordar la situación.

Por parte sueca, el primer ministro, el conservador Ulf Kristersson, ha apremiado a España a "actuar rápidamente" para recuperar el control de la situación y "cumplir con sus obligaciones" en tanto que miembro del espacio Schengen. Por supuesto, su gobierno actuará "en consecuencia" en caso de que se ponga el peligro la seguridad de Suecia, añade Kristersson, en declaraciones al diario Aftonbladet. Kristersson gobierna al frente de una coalición de signo derechista, con el apoyo parlamentario externo de la ultraderecha. Desde su cuenta en X, el líder de la ultraderechista SD, Jimme Äkesson, ha apremiado a España "cerrar inmediatamente su frontera". De no hacerlo, debería ser expulsada de Schengen, según el jefe del radicalismo derechista sueco.

La ultraderecha alemana insta a Merz a actuar

Desde Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), partido que está políticamente aislado pero que es la primera fuerza en intención de voto según los sondeos, ha exigido "la máxima dureza" y la "expulsión sin contemplaciones" de los inmigrantes irregulares. "Una vez más está claro que no se protege debidamente las fronteras exteriores de la UE. Hay que expulsar de inmediato a los que ingresen irregularmente por Ceuta", escribe la líder de la AfD, Alice Weidel, a través de un comunicado, en que expresa su apoyo a la propuesta de Meloni.

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"Alemania debe hacer cuanto esté en su mano para evitar que acceda inmigración violenta y sin formación en nuestro sistema social. El gobierno alemán debe "cumplir con su promesa de proteger al pueblo alemán de amenazas exteriores", prosigue Weidel. La situación creada en Ceuta ocupa las portadas de los medios de referencia, televisión pública y también prensa sensacionalista alemana. El tabloide Bild se pregunta desde su edición digital si el "asalto migratorio" generado en Ceuta "llegará hasta nosotros".

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Fuente: El Periódico

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