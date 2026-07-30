La justicia de Bolivia dicta una segunda orden de detención de Evo Morales por su papel en el estallido social

El expresidente Evo Morales carga sobre sus espaldas una segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Santa Cruz dispuso su captura por su responsabilidad en el estallido social que remeció por 53 días a Bolivia. Las protestas de mayo y junio por los efectos de la crisis económica provocaron la paralización de las carreteras y el desabastecimiento, con pérdidas económicas que el Gobierno de Rodrigo Paz atribuye a los que promovieron las medidas de fuerza.

"Todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas", advirtió este jueves el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Según la justicia, Morales es investigado por "alzamiento armado" contra la seguridad y soberanía del Estado, "terrorismo", atentado contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa fue abierta el Comité pro Santa Cruz, la organización de la región más próspera del país que nunca digirió la presencia de Morales al frente del Ejecutivo, entre 2006 y 2019. Tampoco fue ajena al golpe de Estado de ese año.

"Yo solo digo que, si tienen argumentos legales, tienen derecho a hacer el proceso. Pero si es por una acción política, bueno, es otra cosa (...) No soy culpable de ninguno de estos delitos", aseguró Morales. La orden de detención ha alcanzado al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien ha sido arrestado preventivamente en el penal de Chonchocoro el pasado 6 de julio.

Morales se encuentra en la región de Chapare, en el centro geográfico boliviano, protegido por los campesinos productores de hoja de coca. El Chapare fue su bastión político desde comienzos de siglo. De allí partió a disputar el poder y, al perderlo, el expresidente volvió al punto de partida. Lo rodean hombres precariamente armados con lanzas.

Noticias relacionadas

La nueva orden de arresto se suma a la vigente por trata agravada en la región de Tarija. Morales fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral. Además, enfrenta una investigación en Argentina por el mismo tema.