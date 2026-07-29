Japón busca contra reloj a los atrapados bajo los escombros tras el terremoto, que ya deja 13 muertos

Las plantas superiores son solo un amasijo de hierros entre el esqueleto de cemento que se observa tras el desprendimiento de la fachada. Aeon Mall, un centro comercial de la ciudad de Kashima que acoge 200 negocios, sufrió una devastadora explosión, probablemente por una fuga de gas, poco después del seísmo de magnitud 7,1 que en la tarde del martes golpeó el sur del país. Las imágenes aéreas muestran una enorme chimenea recostada sobre Nippon Paper, una fábrica de papel situada en la ciudad de Yatsushiro. Decenas de trabajadores permanecen desaparecidos bajos los escombros de ambos edificios mientras los equipos de rescate se afanan en encontrarlos vivos.

El último recuento fija los fallecidos confirmados en 13, pero las autoridades asumen que serán más. “Han pasado más de 20 horas desde el desastre y aún hay personas esperando ayuda. Es una verdadera carrera contra el reloj”, ha afirmado la primera ministra, Sanae Takaichi, en su última intervención. Antes había prometido que serán enviadas a la región afectada, en la prefectura de Kumamoto, todos los efectivos necesarios. Por ahora las labores de rescate cuentan con unos 4.600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa, 2.000 policías y unos 1.410 bomberos. “Estamos evaluando la situación de nuestra capacidad de respuesta. Solicitamos a cada unidad operativa que continúe aumentando su personal y equipo”, ha pedido Takaichi.

Nivel máximo en la escala japonesa

El seísmo alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa y, de inmediato, quedó activado el engrasado protocolo nacional, que incluye alertas a los móviles con recomendaciones de buscar refugio y el frenazo de los shunkansen o trenes bala. Apenas cinco edificios han caído, según el recuento matinal, a pesar de la intensidad del temblor, gracias a los estrictos estándares nacionales de construcción. Carreteras y puentes han sufrido daños mínimos que no serán difíciles de reparar. El seísmo no ha generado problemas en la red de centrales nucleares, un temor recurrente desde el tsunami que arruinó la de Fukushima en 2011.

Más de 9.000 personas permanecen hoy en alguno de los 506 centros de evacuación repartidos por cinco prefecturas, según datos oficiales. La Agencia Meteorológica Japonesa ha alertado a la población de las fuertes réplicas, que durarán al menos una semana, y de los previsibles desprendimientos y deslizamientos de tierras. Al menos una sesentena de réplicas menores, de magnitudes entre uno y cuatro grados, se habían registrado esta mañana. La alerta de tsunami activada inmediatamente después del seísmo fue levantada dos horas después.

Calor y cortes de luz y agua

También preocupan los golpes de calor porque decenas de miles de hogares continúan sin electricidad ni agua corriente en unos días de humedad sofocante y temperaturas que rondan los 35 grados. Más de 350 personas habían sido ingresadas en los hospitales esta mañana, también afectados por cortes de suministro. “La gente viene con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapadas bajo las ruinas tras el terremoto y las ambulancias nos están trayendo constantemente más heridos”, ha revelado un trabajador de un hospital a la televisión pública NHK. En su centro, ha alertado, lidian también con goteras y fallos eléctricos.

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Kumamoto, en la isla de Kyushu, no era ajena a los seísmos. Diez años atrás ya sufrió un devastador temblor que provocó 275 muertos y casi 3.000 heridos. También dañó el perímetro amurallado de su castillo, una de las más célebres atracciones turísticas de la zona. El castillo ha quedó afectado de nuevo por el seísmo del martes, al igual que varias pagodas cercanas y una casa de té del siglo XVII. Los terremotos son habituales en el archipiélago japonés, situado sobre el llamado Anillo de Fuego, una zona con cientos de volcanes y punto de encuentro de varias placas tectónicas. Sus roces periódicos explican que Japón concentre el 20 % de todos los terremotos de seis o más grados en la escala Richter que se registran en el mundo.