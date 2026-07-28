Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania señala que existen redes rusas para reclutar a personas en Panamá para la guerra

La Embajada de Ucrania en Panamá señaló este lunes que "redes rusas" realizan "en el territorio de Panamá" actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la "disposición de mantener una estrecha cooperación" con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación.

La Cancillería de Panamá informó el viernes pasado que realiza "las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo" el reclutamiento de panameños para ir al conflicto bélico, en medio de denuncias de familiares de dos jóvenes desaparecidos en el frente, al que habrían llegado bajo engaño pues les ofrecieron trabajos que no tenían que ver con la guerra.