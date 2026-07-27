Violencia en Estados Unidos
Dos muertos en un tiroteo cerca del emblemático Space Needle de Seattle
La alcaldesa confirma la detención de dos personas relacionadas con el episodio de violencia cerca de la torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962
Agencias
Dos personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, en un tiroteo el domingo en la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos.
La cadena de televisión local KOMO informó de dos personas fallecidas cerca del emblemático Space Needle, la torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, dijo en un comunicado que dos sospechosos habían sido detenidos.
La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declaró que el establecimiento atendió a cuatro pacientes: un niño, una mujer de 39 años, un hombre de 23, y otra mujer de edad desconocida que fue enviada al quirófano.
Un periodista del diario Seattle Times afirmó haber oído unos golpes sordos y después lo que parecían ser disparos muy rápidos cuando se celebraba un festival del sector gastronómico y comerciantes locales.
Fuente: El Periódico
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
- Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
- Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
- Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
- Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
- Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas