Internacional
Detenida una becaria de la OTAN en Bélgica bajo sospecha de espionaje para terceros
La mujer es una ciudadana canadiense de origen chino y realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE)
EFE
Una mujer que se encontraba realizando unas prácticas para la OTAN en Bélgica fue detenida ayer bajo sospecha de "espionaje para un tercer país", según informó este sábado la Fiscalía Federal belga.
Según la Fiscalía, la mujer es una ciudadana canadiense de origen chino quien, tras realizar registros en su vivienda y lugar de trabajo, fue detenida el viernes acusada de "espionaje en beneficio de un tercer país" y de "participación en una organización delictiva".
La sospechosa realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), cerca de la ciudad belga de Mons, desde donde se planean y se llevan a cabo todas las operaciones militares y misiones estratégicas de la OTAN a nivel mundial.
Según medios locales, la mujer recabó "información especialmente sensible" durante sus prácticas, a pesar de que no tenía permiso para hacerlo y levantó sospechas de los equipos de seguridad por su comportamiento. El caso ya ha sido asignado a un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut, sección de Mons.
Fuente: El Periódico
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- «Profundo pesar» en Portugal por la muerte de las dos médicas en Formentera
- Llama la atención
- Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
- Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària
- Consulta aquí el programa completo de las Festes de la Terra de Ibiza 2026
- Greenpeace predice que a la playa de Talamanca le quedan diez años de vida
- El Hippy Market Gorila de Cala de Bou, nuevo asentamiento de infraviviendas en Ibiza