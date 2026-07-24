Economía
Trump anuncia subidas de aranceles para la UE por multar de nuevo a empresas de EEUU: "Lo pagarán caro"
El presidente estadounidense acusa a Bruselas de "robar" a las grandes tecnológicas y amenaza con imponer nuevos gravámenes como represalia
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes nuevas subidas de aranceles a la Unión Europea en respuesta a las multas "sin explicación alguna" que han impuesto a grandes multinacionales como Apple, Amazon o Meta.
"La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a grandes empresas estadounidenses!", ha denunciado el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su plataforma de redes sociales, en el que ha acusado a Bruselas de "robar" a estas compañías sin dar ningún tipo de explicación.
"Estados Unidos no es una 'hucha' para Europa, ¡no lo permitiremos!", ha aseverado Trump, quien ha advertido de que su Gobierno no va a tolerar esta "práctica ilegal y altamente discriminatoria", que remonta al primer año de la administración del expresidente Joe Biden.
Trump ha anunciado que pondrán en marcha una investigación acerca de estas prácticas "ilegales y nada éticas" que la UE ha ido imponiendo a las compañías estadounidenses que, en el caso de Google, suman ya más de 18.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euro), ha dicho.
La queja llega, según explica Trump, tras conocer que Google ha sido multada "con otros 1.000 millones de dólares", después de que en el pasado ya lo fueran también "sin motivo alguno" otras grandes compañías como Apple, Meta o Amazon.
"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal (...) Las sanciones serán revocadas por completo y prevemos que se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible", ha advertido el presidente de Estados Unidos.
Cabe destacar que la UE ha multado a estos gigantes tecnológicos por infringir las normas europeas sobre competencia y privacidad de sus usuarios.
Las amenazas del magnate llegan un día después de que anunciara una nueva ronda de aranceles contra cerca de 60 países tras expirar el gravamen temporal del 10% impuesto durante 150 días, una medida con la que supuestamente pretende penalizar a las economías que, a su juicio, no han adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La Comisión Europea valoró en las últimas horas de manera positiva esta medida puesto que en su caso se mantenía ese 10%, en línea con el acuerdo comercial alcanzado, y recuperan exenciones para productos como el corcho y los diamantes.
Fuente: El Periódico
- Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- Accidente mortal en Formentera: los taxistas de la isla aseguran que la moto con las dos fallecidas 'se lanzó contra el taxi
- Las peores vacaciones en Ibiza del futbolista más polémico del Mundial
- El joven italiano se ahogó en el puerto de Ibiza el día de su cumpleaños: la autopsia descarta una muerte violenta