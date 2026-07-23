Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia reafirma su apoyo a las propuestas de EEUU sobre Ucrania formuladas durante la cumbre de Alaska

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha reafirmado este jueves el compromiso de Moscú con las propuestas formuladas por Estados Unidos durante la cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Así lo ha expresado durante un encuentro con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que está teniendo lugar en Manila, la capital de Filipinas. Allí, ha trasladado a Rubio información sobre la "situación real" en la línea de frente y ha hecho hincapié en que Ucrania recibe de forma continua armamento.

Esto se da, tal y como ha sostenido, como parte de una "política desestabilizadora por parte de países europeos que pretenden infligir una derrota estratégica sobre Rusia", algo que el propio Lavrov ha tildado de "inadmisible", tal y como ha recogido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.