Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, situada en el noreste del país europeo.

"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Volojovskoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas en los combates. Kiev no ha reaccionado por ahora a la situación sobre el terreno tras el anuncio de Moscú.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.