Guerra comercial
Estados Unidos impondrá nuevos aranceles: "Esperamos novedades pronto"
Estarían afectados una decena de países, según ha avanzado el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer
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EFE
Nueva York
El Gobierno de Donald Trump está preparando una nuevo ronda de aranceles para decenas de países, avanzó este martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.
"Esperamos que haya novedades pronto", aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times, según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.
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