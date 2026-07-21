Francia aprueba la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, siendo pionera en Europa

El Parlamento francés aprobó este martes de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar.

"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo en sus redes sociales poco después de la aprobación definitiva del texto, en el que celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato.

"Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", escribió al compartir el vídeo en la red social X.

El jefe del Estado agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación. "Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet", añadió.

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

El texto también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia "es pionera en Europa" al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales.

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