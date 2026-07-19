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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev
Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y al menos siete heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad.
Seis de los heridos han tenido que ser hospitalizados y el otro fue atendido de manera ambulatoria.
Un ataque ruso con misiles deja al menos siete heridos en Kiev y daños en varios edificios residenciales
Al menos siete personas han resultado heridas durante un ataque ruso con misiles balísticos registrado durante la madrugada de este domingo en Kiev, ocasionando además daños en varios edificios residenciales e incendios que han forzado la movilización de los servicios de emergencia en varios puntos de la capital ucraniana.
Según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, seis de los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate han evacuado a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque.
Zelenski asegura que "Putin no tiene intención de poner fin a la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no tiene intención de poner fin a la guerra" iniciada en febrero de 2022 y ha acusado a Moscú de rechazar todas las iniciativas planteadas por Kiev para abrir una vía diplomática que permita poner fin al conflicto.
"Solo este año hemos presentado en varias ocasiones propuestas a Rusia para detener la guerra. La única respuesta ha sido un nuevo rechazo", ha afirmado Zelenski durante su habitual mensaje diario, antes de subrayar que "Putin no tiene intención de poner fin a la guerra".
Zelenski justica los ataques a centros logísticos rusos alegando su uso militar
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, justificó en su cuenta de X los ataques a dos centros logísitcos de Wildberries, uno en la región de Moscú y otro en la de Tambov, asegurando que eran usados para el envío de componentes para fabricar drones y otras piezas militares.
"En especial, como reacción a los ataques rusos a nuestra infraestructura civil y nuestras ciudades hemos atacado dos centros logísticos, en las regiones de Mosví y de Tambov, una a más de 500 kilómetros y otra a más de 700 kilómetros del frente. El agresor los usaba para enviar componentes sancionados para la fabricación de drones y sistemas de navegación", escribió Zelenski.
Drones ucranianos provocan un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú
Un ataque con drones ucranianos provocó esta noche un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú, según informó este sábado su gobernador, Andréi Vorobiov.
"Como resultado de la caída de un aparato no tripulado se produjo un incendio en un depósito de petróleo en Noguinsk", a unos 50 kilómetros del centro de Moscú, escribió en sus redes sociales. Debido al ataque ha tenido que ser evacuado un centro materno infantil, tanto los pacientes como sus sanitarios, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del siniestro, añadió.
Mueren 7 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia
Al menos siete personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.
Además, resultaron heridos medio centenar de operarios de Wildberries, conocida como el Amazon ruso, algunos de ellos de gravedad, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales.
Zelenski promete publicar archivos de la Inteligencia ucraniana sobre la masacre de Volinia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este viernes publicar los archivos de la Inteligencia ucraniana y del Servicio de Seguridad relativos a la masacre de las decenas de miles de polacos exterminados por nacionalistas ucranianos contra la minoría polaca durante la Segunda Guerra Mundial en Volinia.
"He celebrado una reunión sobre nuestra política hacia Polonia. Las prioridades son evidentes: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto", ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales.
Zelenski, que ha resaltado que "Polonia apoyó tangiblemente a Ucrania después del inicio de la invasión rusa a gran escala", ha informado de que han alcanzado un acuerdo con Varsovia sobre varios temas, entre ellos el de Volinia.
El cese del ministro de Defensa provoca movilizaciones en Kiev y varias ciudades de Ucrania
El cese de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa apenas seis meses de llegar al cargo ha provocado movilizaciones ciudadanas en apoyo al ya ex ministro, al entender que es el artífice del giro en el conflicto, cuando las fuerzas ucranianas han tomado la iniciativa con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.
De 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, Fedorov anunció su salida del Gobierno ucraniano por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente, Volodimir Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.
En todo caso, el cese en plena guerra y cuando Ucrania gana la delantera no se ha entendido por una parte de la población ucraniana que ha protagonizado por segunda jornada consecutiva concentraciones de rechazo en varias ciudades del país, incluyendo la capital, Kiev.
Detenido un bloguero ruso pro-Kremlin por difundir desinformación sobre las Fuerzas Armadas rusas
El bloguero ruso Ilya Remeslo, conocido por su firme postura a favor del Kremlin, ha sido detenido en San Petersburgo en el marco de una investigación penal en su contra por difusión de desinformación sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.
Remeslo, que durante años fue crítico con el fallecido opositor Alexei Navalni y con su Fundación Anticorrupción (FBK), ha sido arrestado este viernes en virtud del artículo 207 del Código Penal por difundir desinformación de las tropas rusas y se enfrenta a hasta 10 años de prisión.
Las fuerzas de seguridad rusas han registrado el domicilio del bloguero, que será trasladado en las próximas horas a la capital, Moscú, donde se determinará la medida cautelar correspondiente en su contra, según ha informado la agencia de noticias TASS.
Bolivia pide información a cuatro países por supuestos reclutamientos por parte de Rusia
La Fiscalía de Bolivia informó este jueves que ha solicitado información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, dentro de las investigaciones por el supuesto reclutamiento de al menos 16 bolivianos por parte de este último país para la guerra contra Ucrania.
La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, explicó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para investigar tres causas abiertas en la región oriental de Santa Cruz, por la presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
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