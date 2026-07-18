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Deslizamiento de Tierra

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de los desaparecidos entre el riesgo de nuevos desprendimientos, tras evacuar a más de un millar de vecinos

Deslizamiento de tierra en el municipio de Chongqing, en China

Deslizamiento de tierra en el municipio de Chongqing, en China / Europa Press/Contacto/Huang Wei

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EFE

Ocho personas han muerto y otras 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra, provocado por intensas lluvias, que dejó este viernes más de diez edificios sepultados en el municipio central chino de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

El accidente geológico se produjo a las 09:08, hora local (01:08 GMT), cuando una gran cantidad de rocas y tierra se desprendió ladera abajo y provocó el colapso de varios edificios residenciales situados al pie de la montaña, donde residentes quedaron atrapados, mientras que un total de 1.100 vecinos fueron evacuados.

Un vendedor local apellidado Pu afirmó al medio South China Morning Post que varios bloques, la mayoría de ellos de cinco o seis plantas, habían sido aplastados y sepultados por enormes rocas y grandes masas de barro.

Hasta las 18:30 del viernes (10:30 GMT), un total de dieciocho personas habían sido rescatadas y algunas de ellas trasladadas al hospital para recibir tratamiento médico, aunque todas se encuentran en condición estable y fuera de peligro, según informaron en una rueda de prensa celebrada la noche del viernes las autoridades locales.

Los responsables indicaron que las labores de búsqueda y rescate continuaban y enfatizaron que en la parte superior y los laterales del acantilado colapsado aún permanecen fragmentos rocosos inestables dispersos, por lo que sigue existiendo riesgo potencial de nuevos desprendimientos.

El Ministerio de Gestión de Emergencias, que elevó la respuesta nacional a nivel II, la segunda más grave en la escala china de cuatro categorías, ordenó a los equipos hacer todo lo posible para localizar a las personas atrapadas y determinar cuanto antes el número de afectados.

El Grupo de Construcción Anneng de China, una fuerza estatal especializada en rescates de ingeniería, envió a 110 rescatistas profesionales, mientras que el cuerpo de bomberos de Chongqing desplegó a más de 400 efectivos.

El presidente chino, Xi Jinping, instó este viernes a realizar de manera científica las labores de búsqueda y rescate y subrayó la necesidad de prevenir desastres secundarios, proporcionar un tratamiento médico adecuado a los heridos y gestionar eficazmente las consecuencias del siniestro.

Asimismo, pidió investigar las causas del desastre y realizar una revisión exhaustiva para identificar y eliminar posibles riesgos geológicos, al tiempo que instó a las regiones a reforzar la vigilancia y los sistemas de alerta temprana.

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China afrontó este mes una sucesión de desastres naturales: al menos 39 personas murieron por las lluvias asociadas al tifón Maysak en la provincia meridional de Guangxi, otras 21 fallecieron en un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, y 11 perdieron la vida por un episodio de convección severa con fuertes vientos y tornados en Hubei.

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