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Seísmo en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

El temblor ha tenido lugar cerca de la costa de Chiapas

Seísmo cerca de la costa de Chiapas.

Seísmo cerca de la costa de Chiapas. / USGS

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Agencias

Ciudad de México

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que provocó una alerta de tsunami y hizo temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

El seísmo se produjo a las 16.48, hora penisular española, cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. El movimiento ha tenido el epicentro a unos 10 km (6 millas) bajo la superficie terrestre, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Descripción del contenido: TERREMOTO EN MÉXICO (Mapas de ubicación)

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.

Fuente: El Periódico

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