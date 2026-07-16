Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

Reino Unido

Toque de queda nocturno en redes sociales para los jóvenes británicos de 16 y 17 años

Los móviles de los menores tendrán activada por defecto una restricción horaria que deshabilitará sus funciones más adictivas y la reproducción automática de vídeos

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Londres

Los jóvenes de 16 y 17 años en el Reino Unido tendrán activado por defecto un toque de queda nocturno para redes sociales así como deshabilitadas sus funciones más adictivas, como la reproducción automática de vídeos, según un plan presentado este miércoles por el Gobierno británico.

La iniciativa, parte de una propuesta más amplia ya anunciada que incluirá la prohibición de acceder a redes a menores de 16 años, pretende ofrecer una mayor protección a los adolescentes en la transición hasta la mayoría de edad, indicó el Ministerio de Tecnología en un comunicado.

No obstante, los críticos han señalado que el plan puede tener un efecto menor del esperado, dado que la función de toque de queda, que se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, podrá ser desactivada por el usuario.

El ministerio estudia además medidas para reforzar la protección de los menores en los servicios de inteligencia artificial, con posibles restricciones de acceso a ciertos chatbots considerados potencialmente nocivos, como algunos que ofrecen "consejos peligrosos, engañosos o no verificados sobre salud mental".

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo que estas propuestas "serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, concentrarse en el colegio o la universidad y pasar más tiempo de calidad con familiares y amigos".

Noticias relacionadas

El Gobierno prevé tramitar ante el Parlamento el primer paquete de regulaciones después del verano, con vistas a que las medidas, incluida la prohibición de acceso a redes a los menores de 16 años, entren en vigor a mediados de 2027.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  2. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  3. El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
  4. Vuelve un 'punto de referencia emblemático' en Ibiza con la inauguración del nuevo reloj de Vara de Rey
  5. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  6. Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
  7. María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal
  8. Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre

Noelia Plaza, la primera doctora formada como intensivista en la UCI de Ibiza

Noelia Plaza, la primera doctora formada como intensivista en la UCI de Ibiza

Fallece en su domicilio de Sant Francesc de Formentera Maria Verdera Ferrer, impulsora del Forn Can Manolo

Fallece en su domicilio de Sant Francesc de Formentera Maria Verdera Ferrer, impulsora del Forn Can Manolo

Detectado y retirado el primer nido de avispa oriental en Ibiza

Detectado y retirado el primer nido de avispa oriental en Ibiza

Detienen al humorista Quequé en Salamanca por una reclamación judicial en Madrid

Detienen al humorista Quequé en Salamanca por una reclamación judicial en Madrid

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

"Por fin ha llegado el día": la dj BJones anuncia su regreso a Tomorrowland después de superar al cáncer

"Por fin ha llegado el día": la dj BJones anuncia su regreso a Tomorrowland después de superar al cáncer

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

La Peña Deportiva sigue reforzándose con el fichaje del central Joan Marí

La Peña Deportiva sigue reforzándose con el fichaje del central Joan Marí
Tracking Pixel Contents