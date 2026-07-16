Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  2. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  3. El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
  4. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  5. Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
  6. María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal
  7. Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre
  8. Alerta amarilla por altas temperaturas en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo se mantiene el aviso?

300 millones de trabajadores y una estrategia de décadas: así está disparando China su superficie forestal

300 millones de trabajadores y una estrategia de décadas: así está disparando China su superficie forestal

Vídeo: camiones de basura embarcan en Ibiza para zarpar con destino a Mallorca

Los veterinarios coinciden: el 77% de los españoles teme no saber cuidar a su mascota cuando envejezca

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

La pérdida de la sotana

La pérdida de la sotana

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial de fútbol, donde su selección enfrentará a España

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial de fútbol, donde su selección enfrentará a España

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde se enfrentarán a España

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio
Tracking Pixel Contents