Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia intercepta un avión de reconocimiento ruso en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que un avión de reconocimiento ruso modelo Il-20 ha sido interceptado en aguas internacionales del mar Báltico por dos cazas polacos.

Kosiniak-Kamysz ha detallado que el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este martes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ustka, en el norte de Polonia, y que tras contactar con él, el avión ha emprendido la vuelta a Rusia.

"Este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para identificar nuestros sistemas de defensa aérea", ha destacado el ministro de Defensa, que ha incidido en que episodios como el de este martes son una muestra de la hostilidad de Moscú hacia los países de la OTAN.