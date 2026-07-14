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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania vuelve a derribar misiles balísticos después de tres 'plenos' rusos
Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada cinco de los ocho misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.
Rusia hizo 'pleno' de impactos en objetivos con misiles balísticos en los últimos tres ataques anteriores contra Ucrania llevados a cabo este mes por Rusia con este tipo de armamento, en los que las defensas ucranianas no fueron capaces de derribar ninguno de los misiles balísticos empleados.
Pedro Sánchez apuesta por presionar a Rusia y por "una vía creíble hacia un alto el fuego"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este lunes por "ejercer presión sobre Rusia" y por "una vía creíble hacia un alto el fuego", tras haber participado en París en la Cumbre de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania.
"El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de igualar esa determinación en todos los frentes para abrir una vía creíble hacia un alto el fuego y ejercer presión sobre Rusia", señala en un comunicado la Presidencia del Gobierno.
Para Sánchez, hay que "garantizar el apoyo militar a Ucrania" e "intensificar la presión a Rusia avanzando con rapidez en la adopción del vigésimo primer paquete de sanciones" europeas.
La UE y Reino Unido aprueban sanciones contra Rusia por ataques cibernéticos a Europa
La Unión Europea ha formalizado este lunes la imposición de sanciones contra nueve personas y cuatro entidades rusas vinculadas al "ecosistema cibernético" del Kremlin, en una acción coordinada de manera inédita con Reino Unido, que ha aplicado medidas simultáneas a un total de 24 individuos y organizaciones bajo sus respectivos regímenes de sanciones.
En total, las nuevas medidas restrictivas afectan a 24 personas y organizaciones, de las cuales 13 han sido sancionadas directamente por el bloque comunitario y Londres, y varios de ellos también por Reino Unido, incluyendo a miembros de la inteligencia militar rusa, grupos de piratas informáticos y desarrolladores de virus informáticos.
Ambas partes han acusado a Rusia de mantener un "ecosistema" cibernético dañino para golpear a los países europeos de forma sistemática desde el año 2010. Entre las acciones más graves denunciadas figura un ataque atribuido a los servicios secretos de Rusia (FSB) contra la red de energía de Polonia que intentó dejar sin electricidad a unos 500.000 ciudadanos en pleno invierno.
Francia reforzará el apoyo militar a Kiev, que adquirirá 16 Rafales y baterías antiaéreas
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que ha acordado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, una nueva "hoja de ruta" para reforzar el apoyo militar a Kiev desde París, lo que incluye la adquisición de 16 cazas Rafale y de baterías antiaéreas de nueva generación.
En una rueda de prensa tras una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios celebrada en la capital francesa, Macron detalló que Ucrania recibirá en las próximas semanas nuevas baterías de defensa antiaérea SAMP/T de nueva generación, con sus misiles correspondientes, aunque no especificó el número.
Ucrania también adquirirá 16 nuevos cazas Rafale con sus sistemas de armamento, una operación que incluye programas de formación para los pilotos de las aeronaves, que se prevé que estén operativos entre 2028 y 2029.
Zelenski denuncia nuevos ataques contra posiciones civiles en Ucrania: "Rusia ha enloquecido"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército ruso lanzados durante las últimas horas contra posiciones en Odesa, Zaporiyia y Járkov, ironizando con el supuesto éxito de una operación que ha tenido como objetivo "simples" autobuses y edificios residenciales.
"Hoy los rusos han vuelto a 'derrotar' posiciones meramente civiles, simples autobuses de pasajeros en Odesa, simples edificios residenciales en Zaporiyia y un simple hospital en Járkov", ha declarado Zelenski en sus redes sociales, compartiendo imágenes y vídeo de los estragos dejados por estos ataques.
El líder ucraniano ha subrayado que "todo el mundo" ve que Kiev necesita más apoyo para hacer frente a estos ataques, en un momento en el que "las autoridades rusas han enloquecido, son completamente irracionales y han rechazado poner fin" a la guerra.
Habla Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes nuevas vías de suministro de combustible a la anexionada península ucraniana de Crimea, que sufre una grave crisis por los continuos ataques de Ucrania. "Ya se está trabajando en la creación de un sistema de abastecimiento al que el enemigo tendrá muy difícil acceso", dijo Putin al intervenir en un acto electoral de cara a los comicios legislativos del 20 de septiembre.
Ucrania busca bloquear el mar de Azov
En los últimos días, decenas de ataques con drones han tenido como objetivo petroleros y otros buques de carga, en un intento de Ucrania por interrumpir el uso que hace Rusia del mar de Azov para las exportaciones de petróleo y cereales, así como para el suministro a sus fuerzas en Crimea y el territorio ocupado en el sur ucraniano. Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, el movimiento de buques rusos a través del estrecho de Kerch, que une el mar de Azov y el Mar Negro, "se ha detenido" tras otra noche de ataques contra buques rusos en el mar.
La UE sanciona a la red social rusa VK
La Unión Europea sancionó este lunes a cuatro personas y cinco entidades responsables de graves violaciones de derechos humanos en Rusia, entre ellas VK Company (VKontakte), la mayor red social del país, en un paquete centrado en el uso de nuevas tecnologías para restringir la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación. Entre los sancionados figura VK Company (VKontakte) y su filial Communication Platform, responsables de la aplicación Max App, supervisada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y preinstalada en todos los móviles vendidos en Rusia, que incluye funciones de vigilancia contra usuarios críticos con la guerra en Ucrania, según el texto.
Rusia ataca Ucrania con tres misiles y 134 drones de larga distancia
Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes un total de tres misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69 y 134 drones de distintos tipos de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del ataque.
Los tres misiles y 123 drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur del país.
Tres muertos en la región de Moscú y uno en Bélgorod tras ataques con drones ucranianos
Tres personas perdieron la vida y tres fueron heridas en una aldea cercana a la ciudad de Istriá, en la región de Moscú, tras un ataque con más de 350 drones ucranianos que se dirigió la pasada noche contra el territorio que rodea a la capital rusa, mientras que en la región fronteriza de Bélgorod falleció una mujer.
La aldea afectada cerca de Istriá se encuentra a 35 kilómetros al noroeste de los límites de Moscú y varios edificios de viviendas resultaron dañados, según la agencia TASS.
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