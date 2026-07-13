Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaTurismo en Santa GertrudisUGT IbizaCrisis del hielo en Ibiza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania

Así es un ataque con misil de Israel a la ciudad de Gaza

Así es un ataque con misil de Israel a la ciudad de Gaza

Sara Fernández García / PI STUDIO | Ahmed Kaheel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
  2. El pirata de Porroig se enfrenta una multa de 4.500 euros por rajar una embarcación en Formentera
  3. Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
  4. Recuperan un botín valorado en 500.000 euros: dos detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Sant Josep
  5. La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
  6. La mejor playa de Ibiza es secreta, está al norte o “no se dice”
  7. Un paciente patea y escupe a una médica y una enfermera de un centro de salud de Ibiza
  8. Macrofiesta en la Marina de Ibiza: vecinos alertan de ruido 'insoportable' y 'privatización del espacio público' al impedir el paso de la gente

La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia

La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia

Todas las imágenes de 'Sazón, amb Ritme de Barri', fiesta de música latina en ibiza

Todas las imágenes de 'Sazón, amb Ritme de Barri', fiesta de música latina en ibiza

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

Confirman que los microplásticos impulsan la resistencia a los antibióticos

Confirman que los microplásticos impulsan la resistencia a los antibióticos

El mercadillo de Sant Joan se juega el verano entre el sol, el Mundial y los turistas que gastan menos

El mercadillo de Sant Joan se juega el verano entre el sol, el Mundial y los turistas que gastan menos

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

Taylor Swift, puro ADN yanki

Taylor Swift, puro ADN yanki
Tracking Pixel Contents