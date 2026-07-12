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Tailandia

Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok

Archivo - Ambulancia en Bangkok (archivo)

Archivo - Ambulancia en Bangkok (archivo) / Europa Press/Contacto/Wissarut Weerasopon

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EFE

Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

Tweet sobre un incendio en un restaurante en Tailandia.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

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