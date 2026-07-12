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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

La Policía no ha detenido a ningún sospechoso y continúa las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque

Agentes de Policía en el lugar del ataque.

Agentes de Policía en el lugar del ataque. / EP

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EP

Madrid

Al menos dos personas han fallecido y cuatro más han resultado heridas por arma de fuego tras un tiroteo ocurrido durante un festival callejero en la ciudad canadiense de Toronto, según han informado las autoridades policiales locales, que trabajan ya en el lugar de los hechos mientras el autor de los disparos continúa prófugo.

Los servicios de emergencia recibieron en torno a las 20.12 horas (hora local) de este sábado el aviso por la presencia de un supuesto tirador activo en la avenida St. Clair de la mencionad ciudad, donde en ese momento tenía lugar un evento dedicado a la música y el baile latino. A su llegada, los agentes localizaron a seis personas con impactos de bala. Dos de las víctimas fueron declaradas fallecidas en el lugar, mientras que las otras cuatro fueron encontradas con heridas de diversa consideración.

La Policía ha asegurado la zona y ha pedido a la población que evite acercarse al área del incidente debido al amplio despliegue policial que continúa operativo mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, han señalado que, por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso y que continúan las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque.

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Tras conocer lo sucedido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha condenado los hechos y ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su gratitud a los agentes de Policía y "otros primeros respondedores", que con su "valentía y acción rápida evitaron una tragedia mayor". "Estoy horrorizado por el tiroteo que ha matado a dos personas en el Festival Salsa en St. Clair en Toronto. Mis oraciones están con las familias que lloran a sus seres queridos, aquellos que están en estado crítico y todos los que han sido afectados por este evento horrendo (...). La policía tiene mi pleno apoyo mientras trabajan para capturar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia", ha escrito el mandatario en una publicación compartida en redes sociales.

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