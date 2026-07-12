Muere a los 74 años el 'arquitecto' del Catar moderno, el exemir Hamad bin Khalifa Al Thani

El exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, arquitecto de la apertura económica de Catar y protagonista de la expansión de su industria del gas natural, el exemir murió este domingo a los 74 años tras una trayectoria marcada por la modernización del Estado y su proyección internacional.

"Que Dios tenga misericordia de la gran alma que ha partido en esta nación y le conceda el perdón (...) Que Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo", añadió el Amiri Diwan sin especificar las causas de su muerte.

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces. El emir fallecido accedió al poder derrocando a su padre, el Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

Catar, potencia regional

Durante los 18 años de gobierno de Hamad, Catar vivió una importante transformación económica y de desarrollo, con la expansión de sus reservas de gas natural, el desarrollo de infraestructuras y el aumento de las inversiones extranjeras.

El más destacado de los avances fue el registrado en el sector de la energía. El yacimiento de gas North Field alcanzó un auge de producción, y las exportaciones de gas natural licuado (GNL) comenzaron en 1996, lo que provocó un rápido aumento de los ingresos del país. Para 2006, Catar se había convertido en el mayor exportador mundial de GNL, y para 2010, su capacidad de producción había alcanzado los 77 millones de toneladas anuales.

Durante su mandato, el país también adoptó una constitución permanente tras un referéndum, celebró las primeras elecciones municipales y estableció la 'Visión Nacional de Catar 2030', con el objetivo de desarrollar una economía basada en el conocimiento y el desarrollo sostenible. Además, en diciembre de 2010, Catar obtuvo la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, convirtiéndose en el primer país árabe en albergar el torneo.

Política exterior

En política exterior, Hamad impulsó y fortaleció la presencia regional e internacional del pequeño pero ya rico Estado del golfo Pérsico y Catar empezó a desempeñar un papel de mediador en diversos asuntos, como el Acuerdo de Doha entre las facciones libanesas en 2008 y el Documento de Doha para la Paz en Darfur, en 2011.

También fue sede de iniciativas relacionadas con la reconciliación palestina y de varias negociaciones regionales. De hecho, el emir visitó en 2012 la Franja de Gaza, siendo la primera visita de un jefe de Estado al territorio palestino desde que se impuso un boicot internacional generalizado, impulsado, en parte, por la elección del movimiento palestino Hamás en 2006.

Desde allí, Catar anunció una mayor inversión para la reconstruccion de la zona, e inauguró un proyecto para la construcción de 1.000 viviendas para familias pobres en la devastada zona de Jan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

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No obstante, en su historial también figuran su papel en las revueltas de la Primavera Árabe de 2011, cuando Catar fue acusada de apoyar a diversos movimientos islamistas y rebeldes en países como Libia, Egipto y Siria, para influir en la región. Ya como emir padre, permaneció al margen de la primera línea política mientras su sucesor afrontó, entre otros desafíos, el bloqueo diplomático y comercial impuesto a Catar en 2017 por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto.

Fuente: El Periódico