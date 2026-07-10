Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

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Sara Fernández

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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